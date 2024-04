Nouveau Google Pixel 8a : Des spécifications qui impressionnent

Le nouveau Google Pixel 8a se précise et les spécifications les plus récentes font le buzz sur les réseaux. Voici ce qu’il faut retenir des révélations de Yogesh Brar, une source réputée.

Le Pixel 8a intégrerait le processeur Tensor G3, déjà anticipé dans nos reportages précédents, ainsi qu’un écran OLED full HD+ de 6,1 pouces à 120 Hz, reprenant ainsi les mêmes caractéristiques de caméra arrière que son prédécesseur, avec un système à double objectif de 64 mégapixels et 13 mégapixels.

Une des nouveautés les plus notables serait sa batterie de 4 500 mAh environ et une capacité de charge filaire de 27 W, promettant des améliorations significatives par rapport aux générations antérieures. Par exemple, les modèles Pixel 7a et Pixel 6a, équipés d’un système de charge de 18 W, mettaient plus de 2 heures à se recharger complètement. En comparaison, le Pixel 8, avec une charge de 27 W, ne nécessite que 80 minutes pour une charge complète.

Cependant, Brar n’a pas mentionné le support de la charge sans fil, une fonctionnalité présente sur le modèle de l’année dernière, ce qui pourrait être un point de divergence important pour les utilisateurs habitués à cette commodité.

En plus de ces spécifications de batterie et écran, le Pixel 8a offrirait des options de stockage de 128 Go ou 256 Go et une caméra frontale de 13 mégapixels.

Le Pixel 8 est attendu en mai

Tournant sous Android 14, ce smartphone devrait être lancé en mai, avec un prix suggéré entre 500 et 550 dollars. Le timing de cette sortie coïnciderait avec Google I/O, moment traditionnellement choisi par Google pour dévoiler ses nouveaux smartphones de la série A.

Avec ces améliorations, notamment en termes de batterie et de vitesse de charge, le Google Pixel 8a se positionne comme une mise à niveau alléchante pour ceux qui cherchent à obtenir la dernière technologie à un prix moyen de gamme. Reste à voir si l’absence de charge sans fil sera un compromis rédhibitoire pour les potentiels acheteurs.