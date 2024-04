Pixel 9 de Google : Une révolution IA avec des fonctionnalités locales

Google continue de pousser les frontières de l’intelligence artificielle, en l’intégrant de plus en plus à ses smartphones. Après l’introduction de fonctionnalités AI à la fois locales et basées sur le cloud dans la série Pixel 8, l’arrivée imminente du Pixel 9 pourrait marquer un tournant avec l’accent mis sur des capacités IA entièrement locales.

Selon AssembleDebug, un expert Android réputé du blog spécialisé PiunikaWeb, les futurs smartphones Pixel de Google bénéficieront de capacités IA améliorées sur l’appareil même.

Parmi ces nouveautés, on pourrait trouver une fonctionnalité de génération d’images texte-vers-image, des améliorations de la fonction Magic Compose, la génération de suggestions de réponses automatiques complexes et des capacités de catégorisation et d’encodage de textes.

Ces informations proviennent de l’analyse du code des dernières versions de l’application AI Core de Google et de la beta de Google Messages. Il semblerait que le Pixel 9 puisse générer des images sans dépendre des services cloud, ce qui accélérerait considérablement le processus. Contrairement au Pixel 8 Pro, qui utilise également des fonds d’écran générés par IA, mais qui dépend du support cloud.

En outre, la fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR) indique une amélioration des capacités de reconnaissance de texte sur l’appareil. De plus, une nouvelle fonctionnalité serait en développement, permettant à l’IA de répondre directement aux requêtes dans l’application Google Messages, comme repéré dans le code beta du service de chat.

Révolutionner les capacités IA de la série Pixel 9

Si ces fuites s’avèrent exactes et que Google déploie effectivement plus de fonctionnalités IA locales, cela pourrait révolutionner les capacités IA de la série Pixel 9 pour plusieurs raisons :

Confidentialité et sécurité : Le traitement des données sur l’appareil lui-même élimine le besoin de les envoyer au cloud, réduisant ainsi les risques de violations de données et préservant la confidentialité des informations.

Performances accélérées (latence réduite) : L’IA locale supprime la nécessité de transférer des données vers et depuis le cloud, ce qui résulte en des temps de réponse nettement plus rapides.

Fonctionnement hors ligne : Les fonctionnalités IA locales peuvent fonctionner même sans connexion internet.

Samsung a déjà pris de l’avance

Samsung, un autre poids lourd de la technologie, a déjà adopté la tendance de l’IA locale, en exploitant les modèles IA Gemini de Google pour alimenter une multitude de fonctionnalités AI.

Avec le lancement de One UI 6.1 et de son système Galaxy AI, initialement exclusif à la série Galaxy S24, le géant coréen a fait sensation. Bien que la technologie ait été déployée uniquement sur les nouveaux smartphones au début, Samsung a depuis commencé à l’étendre plus largement suite à des retours positifs.

Il semble maintenant que Google affûte encore sa propre technologie IA pour sa gamme de produits.