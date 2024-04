TikTok Notes : La nouvelle plateforme de partage de photos défie Instagram

TikTok, reconnu pour son format de vidéo courte, étend désormais son empire avec le lancement de « TikTok Notes », une plateforme dédiée au partage de photos. Cette nouveauté marque une étape cruciale dans l’évolution de TikTok, se positionnant comme un concurrent direct d’Instagram. En effet, TikTok Notes propose une interface de type grille qui permet aux utilisateurs de parcourir plusieurs publications simultanément, rappelant ainsi le layout traditionnel d’Instagram.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des offres de contenu de TikTok pour toucher un public plus large. Les utilisateurs peuvent accéder à TikTok Notes depuis leurs comptes TikTok actuels, permettant une transition fluide pour la vaste base d’utilisateurs de la plateforme.

On y voit que vous pouvez rédiger des titres pour les images au-dessus de vos légendes, une fonctionnalité qu’Instagram n’offre pas de manière native. La page d’accueil semble également être divisée en deux sections, avec une page séparée où vous pouvez voir les publications des personnes que vous suivez et une autre page « Pour vous ». Elle est organisée un peu comme la page d’accueil de Pinterest, mais avec une grille plus petite à deux colonnes. On ne sait pas exactement quels sont les posts mis en avant ici, mais il s’agit probablement de comptes similaires à ceux que vous suivez et dont TikTok pense qu’ils pourraient vous plaire.

En dehors de ces petites modifications, l’application est très proche d’Instagram, ce qui change de l’habitude. Pendant des années, Meta a copié d’autres plateformes de médias sociaux, comme TikTok avec Reels et Snapchat avec Stories. Avec TikTok Notes, TikTok semble copier à son tour.

Selon Android Authority, le déploiement de TikTok Notes est progressif, ciblant initialement certains utilisateurs Android et iOS dans des régions spécifiques. Bien que l’application soit déjà disponible sur les Google Play et Apple App Store canadiens, son accessibilité dans d’autres régions, y compris les États-Unis, est encore en attente. Cette approche par phases est cohérente avec la stratégie de TikTok de collecter des retours d’utilisateurs et d’affiner la plateforme avant une expansion mondiale.

TikTok Notes, un nouveau lancement après TikTok Lite

Karen North, experte en réseaux sociaux numériques et professeure à l’Université de Californie du Sud, observe que l’expansion de TikTok dans le partage de photos vise à attirer des individus qui pourraient être moins à l’aise avec la création de contenu vidéo, élargissant ainsi l’attrait de la plateforme.

En parallèle, TikTok ne se limite pas aux images statiques. L’introduction de TikTok Lite, une variante de l’application qui récompense les utilisateurs pour le visionnage de vidéos, témoigne également de cette volonté d’encourager la création de contenu. Cependant, cette initiative a soulevé des préoccupations quant à son impact potentiel sur la protection des utilisateurs et la santé mentale, ce qui a suscité un examen réglementaire.

En réponse aux demandes de la Commission européenne, TikTok a affirmé son engagement à respecter les exigences réglementaires et à garantir la sécurité des utilisateurs, soulignant ainsi les défis réglementaires croissants auxquels les plateformes de réseaux sociaux sont confrontées et l’impératif pour des entreprises comme TikTok de maintenir des normes de transparence et de responsabilité.