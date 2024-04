Accueil » Les Mac M4 d’Apple en 2024 : Plus rapides et plus puissants

L’univers Apple s’apprête à accueillir une nouvelle ère avec l’arrivée prochaine des Mac M4, selon les révélations d’un analyste réputé d’Apple. Cette mise à jour très attendue promet des performances supérieures, dépassant les capacités déjà impressionnantes du précédent processeur M3.

Le M3, loué pour sa rapidité et son efficacité, a marqué une étape importante pour Apple, mais la firme de Cupertino ne compte pas s’arrêter là. Le nouveau chipset M4, attendu pour 2024, est censé offrir une puissance et une vitesse accrues, intégrant potentiellement des capacités IA améliorées.

Mark Gurman, via sa newsletter Power On de Bloomberg, indique que les premiers modèles équipés du M4 pourraient voir le jour dès cette année, avec des déploiements successifs jusqu’au début de 2025. Les modèles incluraient un MacBook Pro de 14 pouces d’entrée de gamme et un iMac de 24 pouces, les premiers à bénéficier de cette nouvelle technologie.

En plus de ces modèles, Apple prévoit de lancer des versions plus haut de gamme du MacBook Pro de 14 et 16 pouces, qui embarqueront les M4 Pro et M4 Max, avec une disponibilité prévue pour la fin de 2024 ou début de 2025.

Un nouveau Mac mini équipé des M4 et M4 Pro est également dans les cartons, suivi par les MacBook Air de 13 et 15 pouces au printemps 2025, et un Mac Studio avec un chipset haut de gamme non spécifié à la mi-2025. Le très attendu Mac Pro doté d’un M4 Ultra devrait quant à lui arriver dans la seconde moitié de 2025.

Mac M4 : Innovation et performances

Selon les informations de TSMC, le partenaire de fabrication d’Apple, le M4 utilisera une architecture de 2 nm, plus rapide et plus compacte que le 3 nm du M3. Cette avancée promet non seulement d’améliorer les performances, mais aussi de renforcer les capacités d’intelligence artificielle des appareils Apple.

Ce cycle de mise à jour des processeurs M d’Apple, bien que parfois inégal, démontre l’engagement continu de la marque à pousser les limites de la technologie informatique, en se préparant à intégrer les Mac M4 dès 2024, pour une expérience utilisateur optimisée et futuriste.

L’annonce anticipée de l’intégration du M4 marque une étape cruciale pour Apple, promettant des Mac plus rapides et plus performants, adaptés aux exigences technologiques croissantes et à l’intégration progressive de l’intelligence artificielle, redéfinissant ainsi les standards de performance pour les années à venir.