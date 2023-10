L’adoption de Windows 11 ralentit, et il y a une raison simple

Dans l’espace grand public, l’adoption de Windows 11 se fait à un rythme raisonnable. Pour les entreprises, en revanche, le système d’exploitation a peut-être atteint ses limites, car elles peinent à mettre à niveau leurs machines pour répondre aux exigences minimales.

Le groupe de gestion des actifs informatiques Lansweeper a observé que l’adoption de Windows 11 s’élève désormais à 8,35 % en octobre 2023, soit une légère augmentation par rapport aux 5,74 % observés en septembre 2022. Cependant, après avoir mené des recherches sur environ 33 millions d’appareils Windows dans le secteur des entreprises, Lansweeper a conclu que c’est principalement l’incompatibilité des appareils qui bloque les mises à jour de Windows 11 à grande échelle.

L’une des principales conclusions du groupe a révélé qu’environ 67,5 % des postes de travail sont éligibles à une mise à jour automatique vers Windows 11, car ils disposent des composants nécessaires au déploiement : le CPU, la RAM et le module de plateforme de confiance (TPM). En particulier, 67,5 % des CPU, 93,8 % de la RAM et 74,8 % des modules TPM remplissent les conditions requises. Cependant, il reste encore 32 % des appareils qui ne sont pas compatibles avec la mise à jour Windows 11. En outre, dans une entreprise, le personnel informatique est toujours chargé d’exécuter toutes les mises à jour, qu’elles soient automatiques ou non.

Le personnel informatique a également la possibilité de mettre à jour les appareils manuellement. Mais c’est là que réside un autre problème, non seulement dans la tâche qui prend du temps, mais aussi dans la maintenance continue, en particulier si les appareils ne restent pas compatibles. Windows 11 présente des spécifications de base pour l’installation, notamment un processeur de 1 GHz (ou plus rapide) avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits ou SoC, 4 Go de RAM et au moins 64 Go d’espace de stockage. L’utilisation d’un TPM, qui n’est prise en charge que sur les processeurs Intel et AMD les plus récents, est essentielle.

Lansweeper note que la hausse des mises à niveau vers Windows 11 s’explique par le fait que les entreprises remplacent leurs anciens appareils par de nouvelles stations de travail dotées de spécifications plus puissantes, en plus des derniers logiciels. Avec cette méthode, la transition vers Windows 11 se ferait à un rythme d’escargot. Le groupe de recherche encourage les entreprises à préparer leurs postes de travail compatibles aux mises à jour logicielles automatiques.

Une adoption lente pour les entreprises

« Ce rapport est un appel à l’action pour les entreprises et les professionnels de l’informatique. Il souligne le besoin urgent pour les organisations de réévaluer leurs stratégies d’adoption de Windows 11 », a déclaré Esben Dochy, évangéliste technique principal de Lansweeper, dans un rapport de recherche. « Disposer d’un plan de migration et de mise à niveau bien pensé, soutenu par des données précises sur les actifs informatiques, est crucial pour une stratégie informatique à long terme réussie », a-t-il ajouté.

Les anciens systèmes, dont Windows 7, 8 et XP, ont finalement été retirés pour de bon et sont parmi ceux qui sont remplacés par Windows 11. Pour les consommateurs, l’adoption de Windows 11 a été solide depuis sa sortie. Cependant, Windows 10 conserve encore massivement la première place pour la part globale des PC.