Meta prévoit le lancement de Llama 3 : Vers une nouvelle ère IA

Meta va apparemment lancer des versions plus petites de son modèle Llama, car les entreprises cherchent à offrir au public des modèles d’IA plus rentables. En effet, Meta a annoncé à Londres le lancement prochain de Llama 3, la nouvelle génération de son modèle de langage pour assistants IA génératifs.

Cette annonce a confirmé les informations de The Information sur une sortie imminente. Nick Clegg, président des affaires mondiales chez Meta, a révélé que ce déploiement débuterait dans un mois, introduisant plusieurs versions du modèle avec diverses capacités. Chris Cox, le chef des produits, a souligné que Llama 3 serait intégré à plusieurs produits de Meta.

Cette initiative souligne la tendance croissante des développeurs d’IA à ajouter des options de modèles d’IA légers. Meta propose déjà une version plus petite de son modèle Llama 2, le Llama 2 7B, qu’elle a lancé en février de l’année dernière. Google a lancé la famille de modèles Gemma en février, et la société française d’IA Mistral propose également le modèle Mistral 7B.

Ces modèles ne peuvent généralement pas traiter de longues chaînes d’instructions de la part des utilisateurs, mais ils sont plus rapides, plus flexibles et, surtout, moins coûteux à faire fonctionner qu’un modèle de taille normale. Il s’agit néanmoins de modèles d’IA puissants, capables de résumer des PDF et des conversations et d’écrire du code. Les modèles de plus grande taille sont généralement utilisés pour des tâches plus complexes, comme la génération de photos, ou pour des tâches dont l’exécution nécessite plusieurs commandes.

Contrairement à OpenAI et Google, Meta a adopté une approche prudente en matière d’IA, ce qui n’a pas toujours été bien reçu par le public. Les précédentes versions de Llama, jugées trop limitées, ont suscité des critiques.

Llama 3 pourrait être « plus souple »

Cependant, Llama 3 promet une couverture plus large et une capacité à traiter des sujets plus controversés, dans l’espoir de séduire davantage d’utilisateurs.

Llama 3, dont on estime à 140 milliards le nombre de paramètres, double presque la capacité du modèle Llama 2. Meta a choisi de développer ses modèles Llama comme des produits open source, visant à séduire les développeurs par une approche moins propriétaire que ses concurrents. Cependant, Meta reste prudent, notamment sur le front de la génération d’images avec Emu, son outil de création d’images, dont le lancement n’a pas encore été annoncé.

Ce positionnement de Meta révèle une stratégie mixte : innovation ouverte pour le développement technologique tout en conservant une prudence certaine face aux enjeux de l’IA générative.