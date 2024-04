TSMC recevra jusqu’à 11,6 milliards de dollars au titre du CHIPS Act

Dans un élan pour revitaliser la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, le Département du Commerce américain a annoncé des conditions initiales avec TSMC, qui incluent jusqu’à 6,6 milliards de dollars de financement direct et 5 milliards de dollars en prêts.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la CHIPS Act, une initiative majeure de l’administration Biden visant à réduire les vulnérabilités économiques et de sécurité nationale liées à la dépendance aux fabrications étrangères, exacerbée par la pandémie de COVID-19.

La CHIPS Act est perçue comme une pièce centrale de la stratégie de l’administration Biden pour renforcer la production locale de semi-conducteurs, une nécessité qui s’est cruellement manifestée lors des pénuries de la pandémie. Ces disruptions ont paralysé de nombreuses industries à l’échelle mondiale, mettant en lumière les risques de la dépendance aux chaînes d’approvisionnement en Chine.

TSMC, le leader mondial de la fabrication de puces, est au cœur de cette politique avec son projet de construction d’usines en Arizona. L’entreprise taïwanaise devrait recevoir un soutien total pouvant atteindre 11,6 milliards de dollars pour développer ce qui serait les installations les plus avancées sur le sol américain. Cet investissement massif vise non seulement à rétablir la compétitivité américaine dans les technologies de pointe mais aussi à sécuriser les chaînes d’approvisionnement nationales.

Selon le président Joe Biden, cet effort fait partie de son agenda plus large visant à investir dans l’Amérique pour ramener des emplois et des capacités de production avancées. Gina Raimondo, la secrétaire au Commerce des États-Unis, a également souligné que les puces fabriquées en Arizona seraient essentielles pour les technologies définissant la sécurité économique et nationale du 21e siècle.

TSMC : Impact prévu sur l’emploi et l’innovation

Les retombées de cet investissement ne se limiteront pas à la sécurisation des approvisionnements. TSMC prévoit la création de milliers d’emplois de qualité dans la construction et la fabrication, tout en positionnant les États-Unis comme un leader dans l’innovation des semi-conducteurs. La vision à long terme est ambitieuse, avec l’objectif de produire 20 % des puces les plus avancées du monde d’ici 2030.

L’engagement de TSMC et le soutien du gouvernement américain marquent une étape significative vers l’autonomie technologique américaine. Alors que l’industrie mondiale des semi-conducteurs continue d’évoluer, les États-Unis semblent prêts à redevenir un acteur dominant, essentiel pour la sécurité nationale et la compétitivité économique globale. Ce partenariat stratégique pourrait bien redéfinir le paysage technologique international dans les années à venir.