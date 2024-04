Threads de Meta ouvre son API aux développeurs pour juin 2024 : Une nouvelle ère de créativité

Meta invite maintenant les développeurs à s’inscrire et à rejoindre l’accès à l’API de Threads ! En effet, Meta a récemment annoncé une initiative majeure pour son nouveau réseau social, Threads, en invitant les développeurs à s’inscrire pour accéder à son API, qui sera lancée en juin 2024.

Cette ouverture aux développeurs vise à enrichir la plateforme avec de nouvelles expériences, contrastant nettement avec la stratégie de X (anciennement Twitter), qui a opté pour un accès payant à son API.

L’accès anticipé à l’API permettra aux entreprises partenaires et aux développeurs de tester la bêta de Threads, de donner leur avis sur la plateforme et d’accéder à une documentation détaillée. Cela leur donnera les outils nécessaires pour mieux gérer leur présence sur le réseau, interagir efficacement avec leur audience et créer du contenu attractif.

Meta promet également que l’API offrira diverses fonctionnalités, telles que le suivi des analyses de Threads, la publication de posts, la récupération de réponses, avec certaines restrictions pour éviter le spam, comme la limite de 250 posts publiés par l’API en 24 heures et de 1 000 réponses.

Ce mouvement stratégique pourrait positionner Threads comme un acteur dominant sur le marché des réseaux sociaux, se démarquant par une approche plus ouverte et collaborative envers la communauté des développeurs par rapport à son concurrent X. Cette initiative de Meta s’inscrit dans une continuité de l’accès ouvert à ses API, malgré les restrictions imposées précédemment sur Instagram pour des raisons de confidentialité.

Meta lancera l’API de Threads en juin 2024

À partir d’aujourd’hui et jusqu’en juin, les développeurs et les entreprises partenaires peuvent élaborer les nombreuses expériences qu’ils souhaitent proposer aux créateurs et aux utilisateurs sur Threads, l’API étant officiellement lancée en juin 2024, selon Meta.