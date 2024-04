Rendez-vous le 18 avril : Nothing dévoilera-t-elle les ear (3) ?

Nothing a connu un parcours exceptionnel jusqu’à présent en 2024. L’entreprise a lancé son Phone (2a), qui a été bien accueilli, et semble maintenant se préparer au lancement d’un nouveau produit. En effet, Nothing semble sur le point de captiver à nouveau son audience avec une annonce intrigante prévue pour sa prochaine mise à jour communautaire le 18 avril.

L’affiche de teasing, évoquant un « Play Date », laisse présager le lancement imminent des écouteurs Nothing ear (3), renforçant l’idée d’une avancée significative dans leur ligne de produits audio.

Le choix des mots et l’usage subtil du terme « hear » dans leur récent teaser sur la page X officielle de Nothing, accompagné d’images d’animaux uniques comme une grenouille et un scarabée, suggèrent une connexion avec les écouteurs sans dévoiler explicitement leurs caractéristiques.

L’apparition de ces nouveaux écouteurs sur le site Web de l’agence BIS ajoute à l’anticipation, la certification BIS étant souvent un prélude au lancement de produits en Inde. Cela indique que les ear (3) pourraient être disponibles sous peu.

Si l’on se fie aux précédents modèles, les ear (3) devraient conserver l’emblématique design transparent de la marque, avec un format à tige, un étui carré et le support de la charge sans fil. Le modèle antérieur, les ear (2), offrait des fonctionnalités telles que le support du codec LDAC et la connectivité à double dispositif, qui pourraient être préservées ou améliorées dans les ear (3).

Des ear (3) mis à niveau

Il est probable que les ear (3) bénéficient de diverses mises à niveau, tant au niveau du design que des fonctionnalités. Néanmoins, ces informations restent à ce stade des spéculations. Bien que Nothing ait teasé cette annonce, aucun détail officiel supplémentaire n’est pour l’instant disponible.

Nous attendons avec impatience des informations plus concrètes qui seront révélées lors du prochain Community Update, prévu pour le 18 avril.