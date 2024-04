Intel face aux défis : Une perte de 7 milliards dans la fabrication de puces en 2023

L’année 2023 marque un moment difficile pour Intel, géant de l’industrie des semi-conducteurs, qui a récemment signalé une perte opérationnelle d’environ 7 milliards de dollars dans sa division de fabrication de puces. Cette révélation, après le dépôt des documents officiels aux États-Unis, a entraîné une baisse de 4,3 % de l’action d’Intel.

Cette perte substantielle de 7 milliards de dollars représente une augmentation par rapport aux pertes opérationnelles de 5,2 milliards de dollars de l’année précédente. Les ventes de la division en 2023 ont atteint 18,9 milliards de dollars, marquant une baisse de 31 % par rapport aux 27,49 milliards de dollars de l’année précédente.

Pat Gelsinger, le PDG d’Intel, a déclaré lors d’une présentation aux investisseurs que la division de fabrication de puces devrait enregistrer ses plus importantes pertes opérationnelles en 2024, avec une perspective d’atteindre le seuil de rentabilité vers 2027. Cela constitue la première fois que Intel divulgue le chiffre d’affaires complet de sa division de fonderie de manière indépendante. Historiquement, Intel a fabriqué ses propres puces et conçu en interne, en informant les investisseurs uniquement des ventes finales de puces. À l’inverse, d’autres entreprises de semi-conducteurs basées aux États-Unis, telles que Nvidia et AMD, conçoivent leurs puces mais externalisent leur production, souvent à TSMC, basé à Taïwan.

Sous la direction de Patrick Gelsinger, Intel a présenté une stratégie visant à continuer de produire ses propres CPU tout en établissant une fonderie externe pour fabriquer des puces pour d’autres entreprises.

Malgré les pertes annoncées, cette stratégie n’est pas entièrement inattendue, selon le PDG. Les pertes récentes reflètent en partie les erreurs passées d’Intel, notamment sa décision initiale de ne pas adopter la technologie des dispositifs ultraviolets extrêmes (EUV) de l’entreprise néerlandaise ASML. Aujourd’hui, Intel s’est réorienté vers cette technologie, anticipant une parité financière d’ici 2027 grâce à l’abordabilité des outils EUV.

Intel prépare l’avenir

Intel a également bénéficié d’un soutien important du gouvernement américain avec la récente annonce d’une subvention pouvant atteindre 8,5 milliards de dollars dans le cadre de la loi CHIPS and Science pour des initiatives commerciales en semi-conducteurs. Cette initiative vise à renforcer la production, la R&D et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, en particulier dans les technologies avancées de semi-conducteurs. Intel, en tant que seule entreprise américaine concevant et produisant des circuits logiques de pointe, tire un grand avantage de ce financement prévu.

L’investissement soutiendra la recherche et le développement, ainsi que les initiatives de fabrication de semi-conducteurs sur les sites d’Intel en Oregon, en Arizona, au Nouveau-Mexique, dans l’Ohio et dans l’État de Washington. Combiné aux plans d’investissement actuels d’Intel de plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis sur 5 ans, cela représente l’un des plus grands partenariats public-privé dans l’industrie américaine des semi-conducteurs. Cette démarche est destinée à renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines, à créer des milliers de nouveaux emplois, à soutenir la recherche et le développement basés aux États-Unis et à consolider le leadership américain dans la production et la technologie de semi-conducteurs avancés.