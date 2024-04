Bixby se réinvente : L’ère de l’IA générative chez Samsung

Apparemment, Bixby n’est pas encore mort. L’intelligence artificielle générative est au cœur de l’actualité technologique, suscitant un vif intérêt parmi les entreprises de tech qui cherchent à l’intégrer à leurs dispositifs.

Samsung, acteur majeur dans ce domaine, prévoit de rendre son assistant numérique Bixby plus intelligent grâce à cette technologie.

Cette ambition de Samsung a été confirmée par Won-joon Choi, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung, lors d’une interview accordée à CNBC. Il a annoncé que l’intelligence de Bixby serait renforcée par l’intégration de l’intelligence artificielle générative et de la technologie de Large Language Model (LLM).

Avec l’émergence de l’IA générative et de la technologie LLM (Large Language Model), je pense que nous devons redéfinir le rôle de Bixby afin que Bixby puisse être équipé de l’IA générative et devenir plus intelligent à l’avenir