Google et le 1er avril : une tradition de canulars inoubliables

Google, connu pour son sens de l’humour et son amour pour les plaisanteries du 1er avril, a longtemps participé à cette tradition en introduisant des farces amusantes à travers ses services. Bien que la société ait mis une pause à cette tradition depuis 2020, nous pouvons toujours nous remémorer ses meilleures blagues du poisson d’avril.

Voici une rétrospective des canulars les plus mémorables de Google, traduits et adaptés pour un public francophone.

10. Gmail Mic Drop

En 2016, Gmail a intégré une fonctionnalité appelée “Mic Drop“, permettant d’envoyer un e-mail avec une animation d’un Minion laissant tomber un micro, signifiant ainsi avoir le dernier mot. Toutefois, son utilisation accidentelle a causé des situations embarrassantes, forçant Google à retirer rapidement cette option.

9. MentalPlex

Le tout premier canular de Google, MentalPlex, en 2000, invitait les utilisateurs à projeter mentalement leur recherche sur un vortex coloré, promettant une technologie de lecture de pensée qui, évidemment, se soldait par des erreurs humoristiques.

8. Google Gulp

En 2005, Google Gulp prétendait être une boisson intelligente améliorant les capacités cérébrales de ses consommateurs. Une idée avant-gardiste, bien sûr fictive, qui jouait sur la tendance des produits connectés à Internet.

7. Gboard Spoon Bending

En 2019, Google Japon a imaginé une version de Gboard contrôlable par une cuillère flexible, un concept absurde mais amusant reflétant l’ingéniosité et l’humour de l’équipe.

6. Google TiSP

Google TiSP, annoncé comme un service Internet gratuit et rapide installable depuis votre toilette, était un excellent exemple de l’humour décalé de Google, jouant sur l’absurdité des propositions technologiques.

5. YouTube devient Rickroll

Le 1er avril 2008, YouTube a transformé tous ses liens de vidéos en vedette en rickrolls, piégeant les utilisateurs dans l’écoute involontaire de “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley.

4. Chromercise

Chromercise était un programme fictif d’exercices pour les doigts, promettant d’améliorer la dextérité pour la navigation web, une idée ridicule accompagnée de la vente de bandeaux pour doigts.

3. Google Nose

Annoncé en 2013, Google Nose proposait une “recherche olfactive”, permettant théoriquement de sentir les résultats de recherche. Une blague bien exécutée jouant sur les possibilités infinies de l’internet.

2. Pac-Maps

En 2015, Google Maps a permis de transformer les rues en niveaux de Pac-Man jouables, une initiative tellement appréciée qu’elle a été réitérée sous la forme de Ms. Pac-Maps.

1. The YouTube Collection

The YouTube Collection promettait d’envoyer l’intégralité des vidéos de YouTube sur DVD, une hyperbole sur la quantité de contenu généré et la nostalgie des médias physiques.

Ces canulars montrent l’esprit ludique de Google et sa capacité à engager sa communauté avec humour. Pourtant, au milieu de ces blagues, Google a également lancé des produits réels le 1er avril, Gmail étant l’exemple le plus emblématique, démontrant que même les idées les plus folles peuvent parfois se concrétiser.