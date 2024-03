Mark Gurman avait raison : Pas de nouveaux iPad en mars

Le 26 mars est passé sans qu’Apple n’introduise de nouveaux iPad, malgré les fortes attentes. Cependant, nous avons appris que la WWDC 2024 débutera le 10 juin.

Parmi les informations citées, le site chinois ITHome a prédit à tort la sortie des séries iPad Pro (2024) et iPad Air (2024) pour cette date, tandis que Mark Gurman de Bloomberg, réputé proche des informations internes d’Apple, avait correctement anticipé qu’aucun nouvel iPad ne serait lancé le 26 mars, prévoyant plutôt leur sortie en avril.

Les prochains modèles iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces marqueront une première pour Apple en intégrant des écrans OLED, ce qui laisse présager une augmentation de prix. Ces tablettes haut de gamme seront dotées de puces M3 de 3 nm et proposeront des innovations comme une caméra frontale orientée paysage, un nouveau bloc de caméra, et pourraient même supporter la charge sans fil MagSafe.

Face à l’augmentation des prix des iPad Pro équipés d’OLED, Apple offrirait une alternative moins chère avec un nouvel iPad Air 12,9 pouces, s’ajoutant au modèle traditionnel de 10,9 pouces, tous deux avec des écrans LCD. Cette série comporterait également une caméra frontale orientée paysage et serait alimentée par la puce M2 de 4 nm.

Apple devrait également présenter un nouveau stylet Apple Pencil, un nouveau clavier Magic Keyboard, et éventuellement d’autres accessoires.

Une sortie en avril ?

Les deux nouvelles séries de tablettes sont attendues pour le mois prochain, marquant les premiers lancements de modèles d’iPad par Apple en plus d’un an, une première depuis le début des ventes de l’iPad en 2010.

La possibilité que les nouvelles tablettes premium iPad Pro (2024) soient annoncées en mars pour une sortie en avril reste envisageable, suite aux difficultés rencontrées par Samsung Display et LG Display dans la production des panneaux OLED pour cette série, selon les consultants de Display Supply Chain Consultants (DSCC).