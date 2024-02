Le défi d’UGREEN aux géants du NAS : la gamme NASync arrive avec des offres exclusives sur Kickstarter

Au début du mois, le fabricant d’accessoires pour PC et mobiles UGREEN a annoncé son intention de se lancer dans le domaine des Network Attached Storage (NAS) avec une gamme impressionnante de produits qui semblent très compétitifs en termes de puissance de traitement et de capacités de stockage.

La société vient de révéler qu’une campagne de crowdfunding Kickstarter pour la gamme de périphériques UGREEN NASync débutera le 12 mars, avec des remises importantes sur les prix de vente suggérés. Il y aura 6 membres différents de la famille NASync au lancement, et les prix commenceront à partir de 240 dollars pendant la campagne de crowdfunding.

Tous les modèles sont équipés de 8 Go de mémoire DDR5, de processeurs basés sur l’architecture Intel 12e génération et de capacités de réseau câblé de 2,5 GbE ou plus. Ils sont tous dotés d’un corps métallique, livrés avec le logiciel UGOS Pro d’UGREEN et prennent en charge des configurations de stockage telles que JBOD, Basic et RAID 0, 1, 5, 6 et 10.

Le prix de départ de 240 dollars est pour un UGREEN NASync DXP2800 avec un processeur Intel N100, 8 Go de mémoire DDR5, deux baies pour disques durs ou SSD de 3,5 pouces ou 2,5 pouces, et deux emplacements M.2 pour SSD. Le même modèle devrait être vendu 400 dollars une fois le crowdfunding terminé.

De multiples modèles

Vous voulez plus d’espace de stockage ? UGREEN proposera des modèles dotés de 8 baies pour disques durs et de 2 emplacements M.2, ce qui vous permettra de stocker jusqu’à 184 To dans un seul appareil. Besoin d’un système plus rapide ? Certains modèles sont équipés de puces Intel Pentium Gold 8505 ou Core i5-1235U, qui devraient être nettement plus rapides que le processeur N100. Tous les modèles dotés de puces Intel Core i5 sont également équipés de ports Thunderbolt 4. Vous voulez un petit système silencieux ? Le UGREEN DX480T Plus est l’une des options les plus intéressantes, avec une puce Core i5-1235U et quatre emplacements M.2 pour les disques durs, mais pas de baies pour disques durs.

Il convient de garder à l’esprit que ces prix n’incluent pas le stockage : vous devrez fournir le vôtre. Par ailleurs, UGREEN est un nouvel acteur dans le domaine du stockage en réseau, et l’on ne sait pas exactement comment son logiciel UGOS Pro se positionnera par rapport aux solutions commerciales telles que DiskStation Manager de Synology, QTS de QNAP ou ADM d’Asustor.