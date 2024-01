CES 2024 : UGREEN surprend avec son premier NAS et une gamme d’accessoires pour véhicules

UGREEN est une société connue pour ses chargeurs USB, ses concentrateurs, ses stations d’accueil et ses batteries externes. Mais aujourd’hui, UGREEN se lance dans le matériel de stockage en réseau (NAS).

Lors du célèbre événement CES 2024 à Las Vegas, UGREEN a présenté son nouveau périphérique NAS de stockage en réseau, le NASync DX480T Plus, ainsi qu’une gamme d’accessoires pour véhicules qui répondent aux besoins du consommateur moderne.

Le NASync DX480T Plus est un périphérique NAS compact, mais robuste, doté d’une impressionnante capacité de stockage SSD de 16 To et d’une mémoire vive de 32 Go qui peut être étendue pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de données. L’appareil est équipé d’un processeur Intel Core i5 10 Core de 12e génération, garantissant des performances rapides et efficaces.

L’inclusion de deux ports USB-C Thunderbolt 4 sur le NASync DX480T Plus permet un transfert rapide des données, ce qui en fait une solution idéale pour les particuliers et les entreprises ayant des besoins de stockage importants.

UGREEN ne s’est pas arrêté là ; il a élargi son offre de NAS avec l’introduction des NASync DXP8800 Pro et DXP4800 Plus. Ces modèles supplémentaires sont équipés des derniers processeurs Intel, d’options de mémoire extensible et de plusieurs baies de stockage, ce qui garantit qu’il existe une option adaptée à la variété des besoins de l’utilisateur.

Bien que le matériel semble prometteur, j’attendrais probablement des tests en conditions réelles avant d’acheter un NAS de première génération d’une société qui est nouvelle dans ce domaine. Il faut plus qu’un bon matériel pour faire un bon NAS. Le logiciel est également essentiel, et ces appareils sont tous livrés avec Ugreen OS Pro, que la société décrit comme un système d’exploitation « fait maison ». Il y a très peu d’informations sur ce système d’exploitation pour l’instant, et on ne sait donc pas comment il se positionnera par rapport aux derniers logiciels des leaders de l’industrie comme Synology, QNAP et Asustor en termes de facilité d’utilisation, de fiabilité, de sécurité et de mises à jour régulières.

Mais si les prix de ces systèmes sont compétitifs, je suis sûr que certains utilisateurs avertis pourraient être intéressés par leur acquisition. Elle prévoit de les lancer prochainement dans le cadre d’une campagne de crowdfunding Kickstarter.

Une gamme d’accessoires pour véhicules

La nouvelle gamme d’accessoires pour véhicules d’UGREEN, qui s’adresse au monde de l’automobile, témoigne de son engagement en faveur de l’innovation et de la praticité. Parmi les produits les plus remarquables, on trouve un gonfleur de pneus portable équipé d’un écran numérique qui fournit des relevés de pression précis. Pour ceux qui ont besoin de plus de fonctionnalités, un modèle de gonfleur plus grand comprend une lumière LED et des réglages de pression personnalisables. UGREEN a également présenté un onduleur de voiture de 300 watts, doté d’un écran LED et transformant la prise de courant d’une voiture en un adaptateur polyvalent doté de prises de courant et de ports USB, tout en incorporant des protections de sécurité.

Pour les situations d’urgence, UGREEN a pensé à tout, y compris un démarreur de secours de 10 000 mAh capable de démarrer des moteurs. UGREEN a également dévoilé un aspirateur à main conçu pour faciliter l’entretien des véhicules, ainsi qu’un chargeur portable pour véhicules électriques, qui offre une grande commodité aux propriétaires de véhicules électriques en déplacement.