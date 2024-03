Personnalisez votre discussion avec les nouveaux thèmes de Google Messages

En novembre dernier, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application Messages dans le cadre de la célébration du milliard d’utilisateurs RCS actifs mensuels.

La plupart des fonctionnalités promises, telles que les emoji animés, les Photomoji et les effets d’écran, ont déjà été mises à la disposition des utilisateurs. Cependant, il y a une fonctionnalité qui a pris un certain temps à être déployée à grande échelle : les thèmes personnalisés.

Les thèmes personnalisés ont été annoncés comme une fonctionnalité de personnalisation permettant aux utilisateurs de changer les couleurs des bulles et de l’arrière-plan des conversations individuelles. On peut supposer que cette fonctionnalité devait permettre d’éliminer les limites des bulles bleues et vertes et d’aider les utilisateurs à différencier les conversations.

Cependant, selon Android Police, il semble que cette fonctionnalité soit actuellement déployée à plus grande échelle. Bien que certains utilisateurs aient commencé à voir cette option avec la dernière version de l’application Google Messages en bêta (v20240308), j’ai moi-même reçu la mise à jour.

Pour vérifier si la fonctionnalité est disponible, vous devez d’abord vous assurer que vous êtes dans un chat RCS, car cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec les conversations SMS/MMS. Une fois dans un fil de discussion, tapez sur le menu à trois points et sélectionnez « Changer les couleurs ». Cela ouvrira alors l’interface utilisateur pour changer de thème, vous montrant toutes les options de couleur disponibles, y compris celle par défaut.

Il convient de noter que cela fonctionne légèrement différemment sur les appareils Pixel qui utilisent la thématisation dynamique Material You. En outre, lorsque vous parvenez à modifier le thème, vous recevez une petite notification en bas de page indiquant « Vous avez modifié le thème », ce qui vous permet également d’accéder à un raccourci rapide pour modifier à nouveau le thème. Bonne création de thème !