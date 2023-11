La Steam Deck OLED et la Legion Go s’affrontent lors d’un test de réparabilité iFixit

La Steam Deck OLED et la Legion Go s'affrontent lors d'un test de réparabilité iFixit

Si vous pensez que nous vivons dans l’ère des consoles portables et des gadgets réparables, les gens d’iFixit ont publié un démontage détaillé côte à côte du Lenovo Legion Go et du Steam Deck OLED de Valve pour montrer leurs mécanismes internes pour votre plus grand plaisir.

En commençant par l’écran, le démontage suggère que le démontage des unités d’affichage sur l’ordinateur de poche Lenovo nécessiterait plus de précision, car il y a un support minimal sous le panneau. Le démontage de l’écran OLED de la Steam Deck n’a pas été une partie de plaisir, puisqu’il a nécessité l’utilisation d’une série de cales, d’une ventouse et d’un peu de chaleur pour décoller la colle.

Là où les deux appareils s’écartent vraiment dans des directions différentes, bien qu’elles soient toutes deux positives, c’est au niveau du joystick. Sur la Steam Deck OLED, il est facile de retirer le joystick, et la facilité de réparation est également améliorée cette fois-ci. Cependant, il s’agit toujours d’un joystick à membrane, ce qui signifie qu’il comporte des composants qui s’useront avec le temps et conduiront à des contrôles de mouvement erratiques. Dans l’univers du jeu, c’est la dérive (drift) pour vous, quelque chose que les propriétaires de Nintendo Switch ne connaissent que trop bien. Lenovo a opté pour les capteurs à effet Hall, qui s’appuient sur un système de mouvement magnétique pour les manettes. Cela signifie qu’il n’y a pas de contact entre des composants fragiles qui pourraient affecter sa sensibilité au fil du temps et, par conséquent, aucun risque de drift.

Un autre point sur lequel les deux marques ont une approche différente est la facilité avec laquelle les batteries peuvent être retirées.

La Steam Deck OLED est toujours fidèle à la cause de l’application d’un généreux tas de colle, qu’il faut chauffer et faire levier pour retirer la batterie en forme de L. La Legion Go rend l’opération un peu plus facile. La Legion Go rend l’accès à la batterie un peu difficile en la cachant derrière des fils et des supports. Cependant, pour la retirer, il suffit de tirer sur des languettes adhésives flexibles, et elle s’enlève sans aucun risque.

Une lutte serrée gagnée par l’expérience

L’ingénierie interne des deux ordinateurs de poche est très différente. La Steam Deck a été conçue pour être réparable, ce qui se ressent dès l’ouverture de la coque. En fait, Valve a apporté quelques changements cruciaux au cours des deux dernières générations, bien que le design avant soit resté identique. iFixit note que les piliers vissés sur le modèle OLED ont été améliorés avec des filets métalliques, ce qui réduit considérablement les risques de les arracher par rapport aux filets en plastique de la génération précédente.

L’ordinateur de poche de Lenovo aurait pu mieux gérer les câbles et faciliter l’accès aux composants internes. Cependant, les deux consoles de jeu conservent des emplacements soudés pour la carte microSD et le port USB-C, ce qui est loin d’être idéal du point de vue de la longévité.

Dans l’ensemble, aucun des deux appareils n’est un enfer en termes de réparabilité, mais la Steam Deck est arrivée en tête avec un score de réparabilité de 9 sur 10, comparé au chiffre de 8 sur 10 affiché par la Legion Go.