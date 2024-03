vivo V30 et V30 Pro débarquent en Inde : Technologie de pointe à portée de main

vivo a récemment introduit les smartphones vivo V30 et vivo V30 Pro de la série V30 en Inde, conformément à ses annonces. Ces smartphones intègrent un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz offrant une luminosité maximale de 2 800 nits et une caméra frontale de 50 mégapixels avec autofocus.

Le vivo V30 est équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 3, d’une caméra arrière de 50 mégapixels avec OIS, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels, ainsi que d’une caméra portrait de 2 mégapixels. Les appareils de la série vivo V30 fonctionnent sous Android 14 avec Funtouch OS 14 et bénéficieront de deux mises à jour d’Android et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Le vivo V30 Pro est doté du SoC MediaTek Dimensity 8200, offrant une large zone de dissipation thermique et intégrant une chambre à vapeur VC, du graphite et une feuille de cuivre supraconductrice. Il dispose d’une caméra arrière de 50 mégapixels avec le capteur Sony IMX920, OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels, et une caméra portrait téléobjectif de 50 mégapixels. Il inclut également des optiques ZEISS avec des portraits de style ZEISS et est équipé d’un éclairage Aura.

Le vivo V30 est disponible en édition Andaman Blue, qui présente une couleur bleu-vert sur une surface en verre élégante avec un motif d’ondulation d’eau. Il y a aussi le vert paon changeant, qui se transforme en bleu profond sous la lumière UV, et une version noire classique avec du verre Fluorite AG.

Le V30 Pro est disponible uniquement en Andaman Blue et en noir classique, également avec du verre Fluorite AG. Les smartphones sont équipés d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W et sont certifiés IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Pour les prix, le vivo V30 est proposé à partir de 33 999 RS (380 euros) pour le modèle 8 Go + 128 Go, le modèle 8 Go + 256 Go à 35 999 RS (400 euros), et le modèle haut de gamme 12 Go + 256 Go à 37 999 RS (425 euros). Le vivo V30 Pro est quant à lui affiché au prix de 41 999 RS (470 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go et à 46 999 RS (525 euros) pour le modèle 12 Go + 512 Go.