L’Évolution attendue : iPhone SE 4 intègre le design de l’iPhone 14

Attendu avec impatience, l’iPhone SE 4 d’Apple, pourrait marquer une révolution dans la célèbre gamme de smartphones abordables de la marque en éliminant le bouton d’accueil, un élément emblématique présent sur tous ses modèles jusqu’à présent.

Selon les dernières maquettes CAD révélées par 91 mobiles, ce nouveau modèle abandonnerait le châssis des précédentes générations, qui reprenaient le design des anciens iPhone, pour adopter un format sans bouton d’accueil, s’alignant ainsi sur la tendance initiée avec l’iPhone X. Les dimensions de l’appareil, fixées à 147,7 x 71,5 x 7,7 mm, correspondent à celles des iPhone 13 et 14, suggérant une uniformité avec les modèles récents d’Apple.

Historiquement, la série SE a recyclé les designs des anciens iPhone, avec le SE original reprenant le châssis de l’iPhone 5 s et les SE 2 et 3 utilisant celui de l’iPhone 8, intégrant le bouton d’accueil avec Touch ID. Cependant, l’iPhone SE 4 inaugurerait l’intégration de Face ID, abandonnant le bouton physique pour une expérience utilisateur plus moderne, tout en incorporant potentiellement de nouvelles fonctionnalités de sécurité et d’authentification biométrique.

Ce changement signifierait une transition vers un châssis inédit pour la série SE, sans préciser lequel, mais en suivant probablement le design sans bouton d’accueil introduit par l’iPhone X. Les spécifications suggèrent un écran de 6,1 pouces avec encoche et capteurs Face ID, intégrant également la caméra frontale.

Quant à sa disponibilité, bien que les spéculations pointent vers 2025, rompant ainsi le cycle de renouvellement biennal habituel, les détails restent flous. Le nouvel iPhone SE est censé conserver une configuration de caméra arrière unique et adopterait un port de charge USB-C, conformément à l’iPhone 15, la compatibilité 5G restant incertaine.

Attendu en 2025

Il convient de rappeler que l’iPhone SE de première génération a été classé comme un produit vintage par Apple, plusieurs années après sa sortie, alors que le marché était déjà aux iPhone 7 et 7 Plus. Le modèle de troisième génération, lancé il y a deux ans, a surpris en conservant le design de l’iPhone 8, malgré les attentes d’un renouveau. Équipé de la puce A15 Bionic, ce modèle a partagé la technologie de chipset avec les iPhone 13 et les versions 14, soulignant la stratégie d’Apple de fournir des performances de pointe même dans ses appareils les plus accessibles.

L’iPhone SE 4 est donc très attendu cette année, promettant une mise à niveau significative et marquant potentiellement la fin de l’ère du bouton d’accueil chez Apple, tout en adoptant des caractéristiques modernes comme le Face ID et le port USB-C.