Instagram innove sur iOS : Nouveau widget de Caméra Story pour un accès instantané !

Il est indéniable que les widgets de l’écran de verrouillage de l’iPhone sont apparemment le meilleur moyen d’effectuer certaines actions, car vous n’avez pas besoin de déverrouiller votre smartphone et d’accéder à l’application en question. Il semble qu’Instagram l’ait bien compris, puisqu’il déploie un widget de raccourci « Story camera » pour son application iOS.

D’abord remarqué par plusieurs utilisateurs et comme le rapporte 9to5Mac, Instagram met à disposition un widget interactif pour l’écran de verrouillage avec la dernière mise à jour de l’application. Ce nouveau widget fonctionnera comme un raccourci et vous emmènera directement à la caméra Story d’Instagram.

Ainsi, au lieu d’avoir à sauter dans l’application elle-même, vous pouvez utiliser le widget pour poster une nouvelle Story d’un simple toucher.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, il s’agit d’un widget avec l’icône de la caméra Story. Il est analogue au widget caméra de Snapchat qui fonctionne comme un raccourci et vous permet d’accéder directement à la caméra Snapchat depuis l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, appuyez longuement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone, touchez Personnaliser et sélectionnez Ajouter des widgets. Faites défiler jusqu’à Instagram et choisissez le widget Story Camera pour l’ajouter à votre écran de verrouillage. Désormais, chaque fois que vous regarderez l’écran de verrouillage de votre iPhone et que vous toucherez ce widget, il ouvrira directement l’interface utilisateur de capture d’histoires dans l’application Instagram.

Une fonctionnalité très pratique

C’est un moyen pratique de sauter directement dans l’application Instagram et de commencer à capturer et à partager des Stories. Il sera particulièrement pratique pour ceux qui se retrouvent souvent à chroniquer leur vie via des Stories.

Si vous ne trouvez pas ce widget, mettez à jour votre appli Instagram avec la dernière version sur iOS, puis vérifiez à nouveau.