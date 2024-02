Apple dit adieu aux PWA en Europe : une conformité au DMA coûteuse

Apple a officiellement annoncé qu’elle cesserait le support des Progressives Web Apps (PWA) pour les utilisateurs d’iPhone situés dans l’Union européenne.

La décision d’Apple de ne plus autoriser les Web Apps sur l’écran d’accueil des utilisateurs d’iPhone dans l’Union européenne est le résultat direct des exigences posées par la DMA de l’UE. Cette législation a pour la première fois contraint Apple à permettre aux utilisateurs de choisir un navigateur qui n’utilise pas le moteur de navigateur WebKit d’Apple. Dans ce contexte, Apple a jugé nécessaire de retirer les Web Apps de l’écran d’accueil pour se conformer aux nouvelles réglementations.

Sur sa page de support pour les développeurs, mise en lumière par 9to5Mac, Apple souligne l’importance de l’utilisation exclusive de WebKit, le moteur derrière Safari, pour le développement des PWA, argumentant que cela garantit une cohérence avec le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS. Cette intégration permet une isolation du stockage et l’application de systèmes de demandes d’accès aux fonctionnalités impactant la vie privée sur une base par site, garantissant ainsi un niveau de sécurité et de confidentialité élevé.

Cependant, sans cette isolation et ce contrôle, des Web Apps malveillantes pourraient lire les données d’autres Web Apps et utiliser leurs permissions pour accéder à la caméra et au microphone de l’utilisateur sans son consentement. De plus, les navigateurs pourraient installer des Web Apps sans le consentement ou la connaissance de l’utilisateur.

Apple souligne que répondre aux préoccupations complexes de sécurité et de confidentialité associées à l’utilisation de moteurs de navigateur alternatifs nécessiterait la création d’une architecture d’intégration entièrement nouvelle, ce qui n’était pas réalisable dans le contexte actuel et face à l’adoption très faible des Web Apps de l’écran d’accueil. Par conséquent, pour se conformer aux exigences du DMA, Apple a été contraint de supprimer la fonctionnalité des Web Apps de l’écran d’accueil dans l’UE.

Un gros impact ?

Les utilisateurs européens pourront toutefois continuer à accéder aux sites Web directement depuis leur écran d’accueil grâce à un marque-page, minimisant ainsi l’impact sur leur fonctionnalité. Apple a également dû retirer le support des Web Apps de l’écran d’accueil sur Safari dans l’UE, le DMA exigeant une égalité pour tous les navigateurs. Si les navigateurs tiers ne peuvent pas proposer de Web Apps sur l’écran d’accueil, Safari ne le peut pas non plus.

Cette absence de Web Apps sur l’écran d’accueil dans l’UE a été remarquée pour la première fois avec la sortie de la bêta 2 d’iOS 17.4. Les changements seront appliqués à tous les utilisateurs d’iOS dans les 27 États membres de l’UE une fois iOS 17.4 lancé, prévu pour la première semaine de mars.

Cette évolution souligne les défis posés par la DMA et les adaptations nécessaires pour les géants technologiques, tout en mettant en lumière les enjeux de sécurité et de vie privée qui accompagnent l’intégration de technologies tierces au sein des écosystèmes fermés comme celui d’Apple.