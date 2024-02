Mistral AI lance Mistral Large : un LLM avancé pour des tâches complexes

La populaire startup d’IA basée à Paris, Mistral AI, a annoncé sa propre alternative à OpenAI et Anthropic avec Mistral Large, son Large Language Model (LLM).

Dans un article de blog, la société décrit Mistral Large comme un « modèle de génération de texte de pointe » doté de « capacités de raisonnement de premier ordre ».

Selon Mistral AI, il peut être utilisé pour des « tâches de raisonnement multilingues complexes » telles que la génération de code, la transformation et la compréhension de la lecture.

Mistral AI a également lancé sa propre réponse à Chat GPT avec Le Chat, qui n’est actuellement disponible qu’en version bêta. Au départ, Mistral AI a mis l’accent sur son caractère open source comme principal argument de vente. Son premier modèle a été publié sous une licence open source, mais d’autres modèles ultérieurs, plus grands, ne l’ont pas été.

Présentation de Mistral Large

À l’instar d’OpenAI, Mistral AI propose Mistral Large via une API payante et une tarification basée sur l’utilisation. Mistral Large coûte actuellement 24 dollars par million de jetons de sortie et 8 dollars par million de jetons d’entrée pour interroger Mistral Large. Les tokens sont conçus pour représenter de petits morceaux de mots, généralement divisés en syllabes. Par exemple, « BlogNT » serait divisé en « blog » et « nt » et traité séparément par le modèle linguistique de l’IA.

Par ailleurs, selon le communiqué, Mistral AI prend en charge, par défaut, des fenêtres contextuelles de 32 000 fenêtres.

Mais ce n’est pas tout. Comme indiqué, Mistral AI lance Le Chat, sa propre version de ChatGPT. Elle est disponible sur chat.mistral.ai et est actuellement en version bêta.

Plus précisément, les utilisateurs peuvent choisir entre trois modèles : Mistral Large, Mistral Small et Mistral Next—un prototype qui, selon TechCrunch, est « conçu pour être bref et concis ». Pour l’instant, en tout cas, l’utilisation de Le Chat est gratuite, mais il est possible que cela change à l’avenir.