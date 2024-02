Les premiers rendus du Galaxy Z Fold 6 révèlent un design compact et peu inspirant

Le prochain appareil pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 6, devrait être commercialisé en juillet, et bien que nous n’ayons entendu que des rumeurs sur certaines caractéristiques de l’appareil, son design n’était pas encore connu. Cela change aujourd’hui puisqu’une source a partagé les premiers rendus du Galaxy Z Fold 6 et les images indiquent des directives de conception plus audacieuses et plus nettes.

L’une des premières choses que l’on remarque dans les rendus est que le Galaxy Z Fold 6 a l’air plus massif que son prédécesseur. Les coins et les écrans sont moins arrondis, les côtés sont plus nets et la caméra est un peu plus grand.

Il est difficile de dire si les bordures sont plus petites, mais en y regardant de plus près, elles semblent de la même taille que celles du Galaxy Z Fold 5.

Le reste des images suggère des haut-parleurs stéréo doubles, l’un en haut et l’autre en bas, le port USB-C sur la tranche inférieure, et les boutons de volume et le capteur d’empreintes digitales sur le côté droit, tout comme sur le Z Fold 5.

Les dimensions générales du Galaxy Z Fold 6, une fois déplié, sont de 153,5 x 132,5 x 6,1 mm, ce qui le rend 2,6 mm plus large et 1,4 mm plus court que le Z Fold 5. L’épaisseur reste inchangée à 6,1 mm.

Bien qu’il n’y ait encore aucune information sur les spécifications du Galaxy Z Fold 6, on peut supposer qu’il sera équipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d’un espace de stockage UFS 4.0 et d’une mémoire vive pouvant aller jusqu’à 16 Go. Nous ne serions pas surpris que Samsung conserve les mêmes caméras, les mêmes vitesses de charge et la même capacité de batterie.

Samsung est en panne d’innovation ?

Dans l’ensemble, nous nous attendions à ce que le Galaxy Z Fold 6 présente de nombreux changements, mais cela ne semble pas être le cas. Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer sur ce point, puisqu’il s’agit de notre première fuite, il semble que Samsung soit à court d’idées en matière de design ou qu’il veuille utiliser l’ancienne formule autant qu’il est possible de le faire.

Le saut entre le Z Fold 4 et le Z Fold 5 n’était pas assez important, et cette fuite indique qu’il en est de même entre le Z Fold 5 et le Z Fold 6. Alors, Samsung pourrait-il nous surprendre en proposant le Z Fold 6 à un prix inférieur à celui du Z Fold 5 ? Seul l’avenir nous le dira.