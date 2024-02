MWC 2024 : Google vient d’annoncer 9 grandes mises à jour d’Android

Au Mobile World Congress (MWC) 2024, Google apporte un bon nombre de nouvelles fonctionnalités à Android. Dans la lignée de la poussée de l’IA dans toute l’industrie, quelques améliorations notables basées sur l’IA sont sur la table. Il y a également une poignée de fonctionnalités de base d’Android qui semblent pratiquement incroyables.

Ces innovations reflètent l’engagement de Google à enrichir l’écosystème Android avec des fonctionnalités intelligentes et pratiques. M

La première en ligne est Gemini. Le chatbot d’IA générative a récemment obtenu une application autonome pour Android, et maintenant il se dirige vers l’application Google Messages. Les utilisateurs peuvent discuter avec Gemini directement dans l’application de messagerie et utiliser ses capacités génératives pour une foule de choses. En effet, elle permet aux utilisateurs de rédiger des messages, d’ébaucher des idées ou de planifier des événements directement depuis l’application. Cette fonctionnalité, pour l’instant en bêta et uniquement en anglais, sera disponible dans certains marchés et sur certains appareils Android.

Une autre fonctionnalité présentée il y a quelque temps est enfin prête pour le prime time. Android Auto prend désormais en charge le résumé des messages pour les textes isolés et les discussions de groupe, et peut également suggérer des réponses. D’une simple pression, les utilisateurs pourront également déposer un message, démarrer un appel et partager une estimation de l’heure d’arrivée. L’idée est de déployer l’IA pour des tâches cruciales afin de minimiser les distractions au volant.

Lookout, une fonction centrée sur l’accessibilité pour les utilisateurs ayant des problèmes de vue, bénéficie également de l’aide de l’IA. Sur les smartphones Android, Lookout lira désormais les légendes et les descriptions générées par l’IA pour les contenus multimédias. Pour l’instant, l’amélioration de l’IA dans Lookout et Messages est limitée à la langue anglaise.

Découverte de l’environnement avec Lens dans Maps. Le support amélioré du lecteur d’écran pour Lens dans Google Maps aide à explorer les environs et à identifier des lieux comme les distributeurs automatiques, les restaurants et les stations de transit, avec des informations vocales.

Google Lens intègre désormais TalkBack, ce qui signifie que ce qui se trouve dans la vue de la caméra sera analysé de manière intelligente pour en extraire les détails et les lire à haute voix. Par exemple, les utilisateurs peuvent pointer leur caméra sur la vue urbaine devant eux et entendre des détails tels que les évaluations, les directions et les heures d’ouverture, parmi d’autres détails pertinents.

Des outils centrés sur l’IA

Passant outre les améliorations pilotées par l’IA, nous avons une amélioration de Google Docs qu’un grand nombre d’utilisateurs de Workspace — comme moi — vont apprécier. Sur les appareils Android, les utilisateurs peuvent désormais annoter les documents à l’aide de leur doigt ou d’un stylet.

L’application Fitbit accueillera bientôt les données collectées par d’autres applications de fitness compatibles avec le système Health Connect. Des mesures telles que les calories brûlées, la distance parcourue, le nombre de pas et d’autres données collectées par d’autres applications seront visibles dans l’onglet Aujourd’hui de l’application.

L’écosystème Wear OS bénéficie également d’astuces fonctionnelles. Grâce à l’application Google Wallet, les utilisateurs peuvent désormais consulter leurs billets, leurs jetons de membre et leurs cartes d’embarquement directement sur leur smartwatch. Les utilisateurs qui se fient à leur smartwatch pour naviguer peuvent désormais obtenir des itinéraires guidés, vérifier des détails tels que les heures de départ, et même reproduire les étapes de navigation visibles sur leur téléphone directement sur l’écran de leur smartwatch.

Ces mises à jour témoignent de la volonté de Google de rendre l’expérience utilisateur sur Android plus intégrée et intuitive, en tirant parti de l’IA et de la connectivité entre appareils pour faciliter le quotidien.