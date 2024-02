MWC 2024 : Samsung dévoile son concept de smartphone-montre

Samsung ne cesse d’innover avec des concepts de smartphones audacieux, et le Mobile World Congress (MWC) de cette année a confirmé cette tendance. La société a captivé l’attention avec le « Cling Band », un concept de smartphone flexible pouvant se transformer en montre connectée.

Selon CNET, le concept « Cling Band » de Samsung Display est un appareil unique doté d’un écran OLED flexible qui peut faire office à la fois de smartphone classique et de montre connectée. En mode étendu, il arbore un design épuré avec un écran sans bordures et un appareil photo arrière, comme le ferait un smartphone typique.

Mais ce qui rend ce concept réellement captivant, c’est sa capacité à se plier. Le Cling Band prend la forme d’un « C », dévoilant un moniteur de fréquence cardiaque à l’arrière. Porté au poignet, il peut suivre vos métriques de santé tel qu’une montre connectée dédiée. Bien que ce concept en soit encore à ses débuts, il souligne l’incroyable potentiel de la technologie d’écran flexible de Samsung.

Samsung n’est pas le seul à explorer les concepts de téléphones portables. Motorola a également dévoilé un concept analogue au MWC, témoignant d’une tendance croissante à fusionner smartphones et montres connectées. Cependant, il reste à voir à quel point ce concept deviendra populaire parmi les consommateurs.

Petits écrans, grandes possibilités

La vision de Samsung pour l’avenir va au-delà des smartphones pliables. Ils ont également présenté de petits écrans OLED circulaires intégrés dans des objets de tous les jours, comme des écouteurs sans fil et des étuis de charge pour les écouteurs. Imaginez vérifier le niveau de batterie de vos écouteurs ou ajuster les paramètres audio sans jamais avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche.

Cette approche innovante ouvre un monde de possibilités pour une connectivité et une commodité sans faille. Avec la technologie qui avance à un rythme si rapide, il sera intéressant de voir comment ces concepts évoluent et façonnent l’avenir de la technologie portable. Les écrans et appareils pliables ne sont-ils qu’une mode passagère ou la prochaine étape révolutionnaire de la technologie ? Seul l’avenir nous le dira, et nous devrons attendre pour voir ce que l’avenir nous réserve.