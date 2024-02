NVIDIA réinvente l’expérience PC Gaming avec sa nouvelle application unifiée

La beauté du jeu sur PC réside en partie dans la possibilité d’ajuster chaque aspect de votre logiciel afin de tirer le meilleur parti de votre jeu. GeForce Experience et Control Panel de NVIDIA fusionnent en une seule application unifiée. Disponible dès aujourd’hui en version bêta, la nouvelle application NVIDIA propose des mises à jour de pilotes, des paramètres par jeu, une surcouche de jeu retravaillée, de nouveaux filtres alimentés par l’IA, et bien d’autres choses encore.

Il s’agit avant tout d’une amélioration de la qualité de vie et de l’interface utilisateur. Au lieu de régler les paramètres, d’installer les pilotes et de gérer les enregistrements d’écran dans deux applications distinctes, vous pouvez tout faire à partir de l’application NVIDIA unifiée. Et comme cette application est nouvelle, elle suit les directives de conception moderne de NVIDIA, bien loin du dinosaure de l’ère Windows XP que nous appelons le Panneau de configuration NVIDIA.

Néanmoins, NVIDIA apporte quelques améliorations. La fonction de superposition d’écran de l’application dispose d’une interface utilisateur mise à jour et offre beaucoup plus de possibilités de personnalisation, ce qui signifie que vous pouvez voir n’importe quel nombre de mesures de performances en cours de jeu. Il y a également de nouvelles améliorations de l’IA, en particulier les filtres Freestyle, RTX HDR pour les jeux et RTX Dynamic Vibrance.

Il est à noter que la nouvelle application ne nécessite pas de connexion. Vous n’avez besoin d’un compte que pour échanger des offres promotionnelles. Tous ceux qui se sont retrouvés bloqués hors de NVIDIA GeForce Experience apprécieront vraiment, vraiment, cette amélioration.

La nouvelle application se débarrasse de certaines fonctions inutiles ou obsolètes, telles que Broadcast to Twist. La suppression de ces fonctions réduit la taille de l’application de 17 %, ce qui est probablement une bonne chose. Bien entendu, vous pouvez toujours enregistrer des actions en jeu à partir du menu Alt+Z du jeu.

L’application Nvidia offre de nouvelles fonctionnalités

Notez qu’il ne s’agit pas d’un remplacement intégral de toutes les applications NVIDIA. Des applications comme GeForce Now et Chat with RTX continueront à fonctionner comme des logiciels dédiés. Cependant, vous pouvez installer ces applications supplémentaires via l’application principale de NVIDIA.

La nouvelle application NVIDIA est en version bêta. Elle ne dispose pas encore de certaines fonctions du Panneau de configuration et de GeForce Experience, telles que le retour en arrière des pilotes, et peut présenter quelques bugs. Si vous êtes du genre à aimer fouiller dans les menus ou à utiliser les incrustations dans les jeux, installez l’application NVIDIA bêta. Sinon, attendez une version stable, car vous vous retrouverez à utiliser cette application une fois que le Panneau de configuration et GeForce Experience auront été abandonnés.