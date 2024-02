Acrobat réinvente le PDF avec l’IA : une révolution documentaire

Adobe innove une fois de plus en intégrant une expérience d’IA générative à son logiciel de gestion de documents PDF, Acrobat, promettant de « transformer complètement l’expérience du document numérique ».

Baptisé « AI Assistant in Acrobat », Shantanu Narayen, PDG d’Adobe, a souligné la capacité de l’outil à résumer, interagir, répondre aux questions et connecter de manière transparente les informations à travers les documents PDF pour démocratiser l’accès à la grande diversité de documents PDF utilisés. Cet AI Assistant améliore l’accessibilité et l’efficacité de la gestion des documents pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs dans un monde numérique.

Adobe a dévoilé mardi sa dernière innovation, en introduisant un assistant à intelligence artificielle (IA) au sein de ses applications Reader et Acrobat, conçu pour rationaliser le traitement des documents.

Actuellement en phase bêta, AI Assistant est déjà accessible sur Acrobat, avec des plans imminents pour son intégration dans Reader. Après la phase bêta, Adobe prévoit de lancer un plan d’abonnement pour cet outil.

Gestion de documents plus efficace et moins contraignante

AI Assistant vise à aider les utilisateurs à comprendre les longs documents PDF en générant des résumés concis de leur contenu, comme l’a rapporté CNBC. Il propose également une interface conversationnelle pour répondre aux questions concernant les informations du document et suggérer de potentielles questions que les utilisateurs pourraient poser. De plus, l’assistant peut produire des citations pour vérifier la source de ses réponses et générer du texte pour différents formats, tels que les e-mails, les présentations et les rapports.

Contrairement à d’autres modèles d’IA comme ChatGPT, qui nécessitent que les utilisateurs téléchargent des PDF pour analyse, AI Assistant est une fonctionnalité intégrée dans les applications Reader et Acrobat.

L’expérience AI Assistant est accessible aux clients Acrobat sur les plans d’abonnement Standard, Pro et Teams, à la fois sur bureau et en ligne, « sans coût supplémentaire » pendant la période bêta.

Une poussée de l’IA

Ce développement fait suite à l’intégration par Adobe AI pour la création de contenu. Nous avons récemment vu Adobe s’associer à TikTok s’étaient associés pour améliorer la production multimédia pour les entreprises et les artistes en intégrant directement l’assistant créatif alimenté par l’IA de TikTok dans Adobe Express. Cette fonctionnalité, disponible pour les utilisateurs gratuits et premium, vise à simplifier l’expérience de création de contenu.

L’add-on Creative Assistant dans Adobe Express facilite la production de contenu de manière transparente sur les plateformes, offrant aux clients d’Adobe Express l’accès à des thèmes, des clips vidéo Adobe Stock, de l’audio, des autocollants et un créateur de vidéo TikTok.

Stacy Martinet, VP de la stratégie marketing et de la communication chez Adobe, souligne les avantages pratiques de cette collaboration, citant la réduction du temps, des efforts et des ressources nécessaires sur les plateformes pendant la production de contenu.