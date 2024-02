L’électrification au cœur de Porsche avec les Panamera E-Hybrid 2025

Porsche a récemment levé le voile sur deux nouvelles versions hybrides de son dernier modèle Panamera, introduisant des innovations significatives dans le segment des véhicules de luxe électrifiés. Elle renforce ainsi son engagement envers une mobilité plus durable tout en répondant à la demande croissante pour des groupes motopropulseurs E-Hybrid efficaces et dynamiques.

L’annonce intervient après la présentation de la troisième génération de la Panamera, qui comprenait déjà le modèle Turbo E-Hybrid, le premier de quatre modèles Panamera E-Hybrid à venir. Les nouveaux ajouts, la Panamera 4 E-Hybrid et la Panamera 4S E-Hybrid, mettent en avant l’innovation technologique et la performance, avec un quatrième modèle qui sera annoncé ultérieurement.

La Panamera 4 E-Hybrid est propulsée par un moteur V6 biturbo de 2,9 litres, qui, en combinaison avec son moteur électrique, développe une puissance de 463 chevaux et un couple maximal de 479 nm. La version Panamera 4S E-Hybrid, équipée du même moteur V6 biturbo, voit sa puissance combinée augmenter à 536 chevaux et 553 nm de couple.

Côté performances, les nouvelles Panamera électrifiées ne manquent pas d’atouts. La Panamera 4 E-Hybrid 2025 abat le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 280 km/h, tandis que la Panamera 4S E-Hybrid réalise cet exercice en 3,5 secondes et peut monter jusqu’à 290 km/h. Porsche met en avant l’apport significatif du nouveau moteur électrique de 187 chevaux, intégré directement dans le boîtier de la transmission, ce qui assure une unité motrice plus cohérente.

Les modèles Panamera E-Hybrid sont équipés d’une batterie de 25,9 kWh et leur chargeur AC embarqué de 11 kW permet une recharge complète en 2,5 heures. Porsche a également conçu des modes de conduite spécifiques, tels que le mode E-Hold pour préserver la charge de la batterie, et le mode E-Charge, qui configure le moteur à essence pour charger la batterie embarquée à des vitesses supérieures à 55 km/h.

Une expérience à faire valoir

En matière de tenue de route, la Panamera est dotée de série du système de gestion active de la suspension Porsche, qui utilise l’architecture électrique de 400 volts à bord pour alimenter une pompe hydraulique, améliorant ainsi la suspension pneumatique pendant la conduite. Les modèles Panamera 4 E-Hybrid sont équipés de série de jantes de 19 pouces, tandis que les Panamera 4S E-Hybrid bénéficient de jantes de 20 pouces, avec la possibilité d’opter pour des jantes de 21 pouces et un système de freinage en céramique de carbone à 10 pistons.

Porsche annonce que les modèles 2025 Panamera 4 E-Hybrid et Panamera 4S E-Hybrid, aux prix respectifs de 115 500 dollars et 126 800 dollars, seront disponibles chez les concessionnaires Porsche dès la fin du mois prochain — au moins outre-Atlantique.

Avec ces développements, Porsche continue de renforcer sa présence dans le segment des véhicules électrifiés, offrant une alternative attrayante aux véhicules électriques purs dans un marché où la croissance des ventes de VE ralentit. Cette stratégie reflète plus de 10 ans d’expérience de Porsche dans le domaine des hybrides, consolidant sa position de leader dans l’innovation automobile et la performance durable.