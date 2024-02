L’ensemble du catalogue Xbox pourra être joué dans le cloud plus tard dans l’année

Microsoft a exposé sa vision de l’avenir des jeux, en révélant son intention de rendre l’ensemble du catalogue de jeux Xbox disponible pour le cloud dans le courant de l’année. Dans le dernier épisode du podcast officiel Xbox, Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty, hauts responsables de Xbox, ont abordé la décision de l’entreprise de proposer quatre titres exclusifs à la Xbox sur d’autres consoles de jeu.

Phil Spencer, PDG de Microsoft pour les jeux, a évoqué la décision de l’entreprise de proposer quatre titres exclusifs à la Xbox sur d’autres consoles de jeu. Il a toutefois refusé de préciser de quels jeux il s’agissait. Spencer a toutefois révélé que deux de ces jeux sont des « jeux communautaires », tandis que les deux autres sont des titres plus modestes qui n’ont jamais été conçus pour être exclusifs à la Xbox et au PC.

Il a déclaré que l’objectif de l’entreprise était de « jouer aux jeux que vous voulez avec les personnes que vous voulez, où vous voulez. Lorsque tout le monde joue, nous sommes tous gagnants ».

Xbox will continue to be a platform where you will play the biggest games, a platform that is dedicated to you with features like backwards compatibility, cross-save, cross-play, and robust cloud features.

