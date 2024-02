iPhone 16 : la fuite d’un moule révèle des changements de design majeurs

L’iPhone 16, attendu avec impatience, fait déjà l’objet de nombreuses spéculations et rumeurs qui agitent le monde de la technologie. Selon des informations récentes divulguées par Majin Bu, le design de ce futur smartphone pourrait marquer un retour aux sources, inspiré des modèles antérieurs.

Majin Bu a partagé des images d’un moule de l’iPhone 16 ainsi que de coques destinées au smartphone encore non dévoilé. Bien que la sortie de l’appareil soit prévue dans au moins 9 mois, cela n’a pas empêché les fabricants d’accessoires de commencer à préparer le terrain.

Le moule, supposé être basé sur les schémas officiels, révèle une configuration de caméra verticale, rompant ainsi avec l’agencement diagonal de l’iPhone 15. Cette modification viserait à intégrer l’enregistrement vidéo spatial, caractéristique des modèles Pro, dans les versions de base et Plus de l’iPhone 16.

Les visuels suggèrent un bloc de caméra en forme de pilule, avec des cercles distincts pour les objectifs principal et ultra large, évoquant le design de l’iPhone X lancé en 2017. Bien que l’iPhone 12 ait également adopté une configuration de caméra verticale, il se distinguait par un bloc caméra plus large, intégrant également le microphone et le flash.

Retour aux sources

MacRumors, citant des prototypes récents de l’iPhone 16, mentionne une évolution du design du bloc caméra, un bouton d’action réduit et un bouton de capture sensible à la pression. Malgré la fiabilité variable de Bu, les images partagées récemment semblent concorder avec les informations obtenues de la chaîne d’approvisionnement.

Le design frontal resterait analogue à celui de l’iPhone 15, conservant un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le smartphone serait alimenté par une puce basée sur le processus N3E et intégrerait un nouveau système thermique en graphène pour éviter la surchauffe.