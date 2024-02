Quand et comment se déroulera le MWC 2024, et quelles seront les marques présentes ?

Février et mars sont des mois passionnants pour les amateurs de smartphones et de technologies mobiles du monde entier. Outre une multitude de nouveaux lancements, cette période de l’année est surtout connue pour le MWC (Mobile World Congress). Organisé par la GSMA (Global System for Mobile Communications Association) à Barcelone, en Espagne, le MWC est sans doute le plus grand salon professionnel consacré à la technologie mobile, dont la popularité n’est peut-être égalée que par celle du CES, qui se tient généralement un mois plus tôt.

L’édition 2024 du MWC devrait être plus importante que l’année précédente, car le monde s’est largement remis des effets de la pandémie. Comme c’est le cas depuis plusieurs années (à l’exception des années touchées par le COVID), l’édition 2024 de la MWC est programmée à la fin du mois de février et chevauche presque le mois de mars.

Alors que l’exposition de cette année aura son lot de lancements de nouveaux produits, les organisateurs de l’événement ont déjà révélé plusieurs domaines d’intérêt clé pour 2024. Il s’agit notamment d’une exposition intitulée « Voyage vers le futur » qui met en lumière la façon dont la connectivité mobile a un impact sur diverses industries et façonne l’avenir. L’édition 2024 du MWC sera également le théâtre d’innovations telles que des bateaux de poursuite alimentés à l’hydrogène, des drones alimentés par l’IA, une protection de la peau par caméra UV en temps réel et des interfaces cellule cérébrale-puce informatique.

Cela étant dit, les amateurs de technologies grand public sont plus enthousiastes à l’égard de ce que certains exposants clés annonceront probablement au MWC 2024.

MWC 2024 : marques technologiques importantes

Le MWC ne semble pas avoir été affecté par la tendance croissante des marques technologiques qui choisissent de s’éloigner des expositions technologiques grand format pour présenter leurs produits. Bien que certaines marques aient fait la transition, le MWC continue d’avoir un portefeuille diversifié d’exposants, y compris certaines des plus grandes marques de technologie au monde.

Parmi celles-ci, citons Meta (la société propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram), Microsoft (qui est également sponsor du thème de l’événement pour 2024), Amazon (qui présente ses mises à jour liées au projet Kuiper) et Google (qui annoncera probablement de nouvelles mises à jour axées sur Google Cloud). Samsung fait également partie du MWC de cette année, bien que ce ne soit pas la division des appareils de l’entreprise qui y participe. Au lieu de cela, la décision du géant sud-coréen en matière de semi-conducteurs a plusieurs annonces en réserve au MWC 2024. Il serait intéressant de voir ce que la division semi-conducteurs de Samsung a en réserve cette année et comment certaines de ses annonces au MWC 2024 pourraient affecter sa feuille de route de produits pour les deux prochaines années.

Outre ces sociétés bien connues, un certain nombre de marques axées sur l’infrastructure et les réseaux, notamment Broadcom et Siemens, présenteront également leurs nouvelles innovations au MWC.

Les marques de smartphones au MWC 2024

Ceux qui attendent avec impatience les annonces de smartphones au MWC 2024 risquent d’être déçus, car aucun lancement de haut niveau n’est attendu cette fois-ci. Samsung, sans doute la plus grande marque de smartphones Android, a déjà annoncé ses appareils phares pour 2024. OnePlus a également fait parler d’elle récemment, grâce à son OnePlus 12.

Il nous reste donc des entreprises comme Motorola, Alcatel et TCL, dont aucune n’a révélé ses projets pour le MWC 2024. Il a été question que la startup technologique Nothing lance un nouveau smartphone appelé Nothing Phone (2a) au MWC, et la société a déjà partagé des teasers de l’appareil, indiquant un possible lancement au MWC 2024. Ceux qui s’attendent à un appareil phare de la part de la société risquent toutefois d’être déçus, car tout indique que le Nothing (2a) est un appareil à petit budget.

Les choses semblent un peu plus prometteuses si vous n’êtes pas originaire de l’hémisphère occidental et que vous vivez en Asie. Parmi les principaux exposants du MWC 2024 figurent des marques comme Xiaomi, Huawei, OPPO, Tecno et HMD, qui devraient toutes faire des annonces importantes cette fois-ci. Xiaomi, par exemple, s’apprête à dévoiler officiellement la série Xiaomi 14. Dans le même temps, HMD Global devrait annoncer officiellement le premier appareil portant la marque HMD et se débarrasser progressivement de la marque Nokia.