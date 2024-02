Google modernise les pages de connexion : découvrez le nouveau design

Si vous vous êtes récemment connecté à votre compte Google et que vous avez remarqué que quelque chose avait changé, vous n’êtes pas le seul. Google a mis en place un nouveau design pour la page de connexion. Bien entendu, si cette capture d’écran vous semble incroyablement familière, c’est parce qu’elle est en grande partie identique à l’ancienne.

Google a annoncé qu’il avait modifié la page que vous voyez généralement lorsque vous vous connectez à votre compte. Selon le géant de la technologie, il a ajusté la mise en page pour qu’elle soit mieux adaptée à tous les types d’écrans, qu’ils soient grands, petits ou larges. En outre, la page s’adaptera désormais automatiquement à la taille de l’écran.

En dehors de la conception, tout fonctionne de la même manière. Il y a toujours un champ pour entrer vos informations d’identification, ainsi que des éléments cliquables si vous avez oublié votre adresse e-mail ou si vous souhaitez créer un compte.

Google indique que la nouvelle page de connexion s’affichera sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones lorsque vous vous connecterez à une application ou à un service Google.

Toutefois, il se peut que vous ne la voyiez pas si vous utilisez une ancienne version du navigateur. Si vous n’avez pas encore bénéficié du changement, vous devriez voir apparaître une bannière en haut de la page avec l’avertissement « Un nouveau look arrive bientôt ».

Une refonte essentiellement visuelle

Cette refonte, essentiellement visuelle, vise à offrir une interface plus claire et une mise en page optimisée pour l’écran utilisé, sans modifier la procédure de connexion habituelle via e-mail ou numéro de téléphone. Bien que ce soit un changement mineur, il rend le processus de connexion plus intuitif et convivial.

Dans l’ensemble, ce changement devrait être moins controversé que d’autres changements apportés par Google, comme tous les produits qu’il a abandonnés ou la refonte de l’interface de Gmail. Mais qu’on le veuille ou non, il n’y a pas de choix possible, comme l’explique la page FAQ. Les administrateurs de Workspace et les utilisateurs de comptes Google personnels n’auront aucun contrôle sur le déploiement « progressif », qui a commencé hier, et devrait s’achever le 4 mars 2024. Le seul moyen de voir l’ancienne page de connexion après cette date est d’utiliser un ancien navigateur.