À l’aube d’une ère pliable : Huawei dévoilera son Pocket 2 le 22 février

Huawei se prépare activement à innover dans le marché des smartphones pliables. Après le lancement des modèles P50 Pocket et Pocket S, le géant chinois s’apprête à dévoiler un nouveau venu dans cette gamme, le Pocket 2.

Bien que Huawei n’ait pas encore divulgué de détails sur les spécifications et le design du smartphone, les rumeurs suggèrent que le Pocket 2 partagera des similitudes esthétiques avec ses prédécesseurs, avec deux modules circulaires à l’arrière : l’un accueillant le triple module caméra, et l’autre, un écran secondaire. Cette continuité stylistique témoigne de l’identité visuelle désormais caractéristique de la série Pocket.

On espère que le fabricant a peaufiné sa formule en améliorant à la fois le matériel et le design. Nous aurons les réponses à ces questions plus tard dans la semaine, lorsque Huawei présentera officiellement son nouveau smartphone pliable, le Pocket 2.

Huawei a récemment confirmé que le Pocket 2 serait introduit le 22 février. Initialement lancé en Chine, sa disponibilité pourrait s’étendre à d’autres pays et régions dans les mois à venir.

Les spécifications techniques, quant à elles, promettent d’être à la hauteur des attentes. Selon les informations précédentes, le Pocket 2 intégrera le processeur Kirin 9000 S de Huawei, accompagné de 12 Go de RAM. Le smartphone sera également doté d’une batterie de 4 520 mAh supportant la charge rapide à 66W, ce qui le positionnerait comme le smartphone à clapet doté de la plus grande capacité de batterie à ce jour, ainsi que de la connectivité 5G.

Un lancement en Chine dans un premier temps

Le Pocket 2 sera proposé en trois couleurs : noir, violet et blanc. Les modèles noir et blanc auront un dos en verre, tandis que le modèle violet sera revêtu de cuir. Une version personnalisée portant la mention « Art » pourrait également voir le jour, ajoutant une touche d’exclusivité au dispositif.

Parmi les autres caractéristiques notables du nouveau flagship, on retrouve la résistance à l’eau, la messagerie satellitaire bidirectionnelle, et le système d’exploitation Harmony OS. Le prix reste inconnu pour le moment, mais davantage d’informations seront révélées dans quelques jours.

En parallèle, Huawei prévoit de dévoiler le Freelace Pro 2, un collier Bluetooth, bien que les détails sur ce dernier restent encore limités.