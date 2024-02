Xiaomi 14 Ultra : révélation d’un nouveau fleuron le 22 février

Xiaomi s’apprête à dévoiler son tout dernier fleuron, le Xiaomi 14 Ultra, confirmant ainsi les rumeurs circulant depuis quelque temps.

Ce lancement aura lieu lors d’un événement spécial en Chine le 22 février. Peu après, le smartphone sera présenté au reste du monde le 25 février, lors de l’événement MWC 2024.

Cette occasion marquera également l’introduction globale des autres modèles de la série Xiaomi 14, déjà lancés en Chine l’année précédente.

L’entreprise met en avant une refonte complète du design de la caméra pour le 14 Ultra, soulignant l’utilisation de matériaux avancés et une attention particulière aux détails. Xiaomi cherche à simplifier tout en évoluant constamment en termes de forme, de prise en main et de jonctions.

Le Xiaomi 14 Ultra se distingue par son écran micro-courbé novateur et immersif, offrant un design plus élégant et épuré, une distribution plus harmonieuse et un équilibre global amélioré. Le smartphone arbore également un châssis métallique entièrement enveloppant, avec des détails exquis, une inclinaison bilatérale plus large, des lignes plus douces, et une meilleure ergonomie. Il mettra en vedette un design de bague de caméras classique, encore plus raffiné.

Les spécifications complètes et les images de presse du smartphone ont fuité plus tôt dans le mois. Nous attendons les détails officiels qui seront révélés peu avant la présentation officielle du smartphone jeudi prochain à 12 heures, heure de Paris.