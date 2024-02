L’iPhone SE 2025 : évolution OLED pour le milieu de gamme d’Apple

Depuis son lancement en 2016, l’iPhone SE d’Apple a connu des mises à jour matérielles suivant un calendrier irrégulier. Quatre ans après la première génération, la deuxième génération a fait son apparition en 2020, suivie de près par la troisième génération en 2022.

Aujourd’hui, les rumeurs commencent à circuler autour de la quatrième génération de l’iPhone SE, prévue pour un lancement début 2025, marquant ainsi trois ans depuis la dernière mise à jour.

Selon les dernières informations en provenance de The Elec, un média sud-coréen, la nouvelle mouture de l’iPhone SE promet d’introduire des améliorations significatives, dont un écran OLED. Ce type d’écran, sous l’appellation « Super Retina Display », équipe les modèles phares d’Apple depuis l’iPhone X en 2017. La transition vers l’OLED pour l’iPhone SE pourrait ne pas entraîner une hausse significative des coûts, grâce à une concurrence acharnée entre les fournisseurs d’écrans OLED avec lesquels Apple collabore.

Samsung aurait proposé le tarif le plus compétitif, à 30 dollars par écran, contre 35 dollars pour BOE et 40 dollars pour Tienma. À titre de comparaison, Apple dépensait entre 80 et 120 dollars par panneau OLED pour la série phare iPhone 15. La similitude entre l’écran de la quatrième génération de l’iPhone SE et celui de l’iPhone 14 confère un avantage à Samsung et BOE, qui fournissent déjà ces panneaux à Apple et peuvent utiliser les stocks existants.

Cependant, Apple tenterait de négocier un prix encore plus bas, avoisinant le milieu de la vingtaine de dollars par unité. Malgré ces négociations, aucun accord final n’a encore été conclu.

Une grosse attente

L’introduction d’un écran OLED sur l’iPhone X en 2017 a marqué un tournant pour Apple, reconnu pour la qualité supérieure de ses affichages. L’OLED est célèbre pour ses panneaux lumineux et riches en couleurs, et l’iPhone X a élevé ces standards à un nouveau niveau. Cependant, il convient de noter que l’OLED est plus sujet à la rétention d’image ou au « burn-in », un aspect que les utilisateurs doivent surveiller.

Quant à l’iPhone SE, la troisième génération a reçu des critiques très positives, notamment pour sa caméra et le chipset A15 Bionic, qui ont dépassé les attentes pour « l’iPhone abordable ».

L’arrivée prévue de la quatrième génération de l’iPhone SE avec un écran OLED en 2025 souligne l’engagement continu d’Apple à fournir des technologies de pointe dans ses appareils, y compris dans ses offres à prix moyen.