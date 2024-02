Huawei va défier Apple avec son ordinateur spatial Vision

Après le lancement par Apple de son casque Vision Pro, la concurrence sur le marché des casques AR/VR s’intensifie et de plus en plus d’entreprises se lancent sur ce segment. Comme on pouvait s’y attendre, les entreprises chinoises ne veulent pas rester à la traîne. Dans un monde technologique où l’innovation est reine, Huawei ne reste pas à la traîne et propose sa réponse au Vision Pro d’Apple : le Huawei Vision. Révélées par Li Nan, ancien directeur marketing chez Meizu, depuis la plateforme sociale chinoise Weibo, ces informations laissent entrevoir un duel technologique des plus passionnants.

Le Huawei Vision, avec son poids plume de 350 grammes — nettement inférieur aux 600 grammes de l’Apple Vision Pro —, promet de réduire l’inconfort physique rapporté par certains utilisateurs de son rival. Cette légèreté pourrait bien transformer l’expérience utilisateur, offrant ainsi une alternative séduisante au produit d’Apple.

Équipé de panneaux micro-OLED 4K de Sony, le Huawei Vision ne manquera pas de qualité d’affichage. Cependant, il différera du Vision Pro par l’absence d’une fonctionnalité analogue à EyeSight d’Apple, qui permet de voir les yeux de l’utilisateur à travers le casque. Néanmoins, Li Nan a expliqué que le casque Huawei Vision serait doté d’une fonction d’espace gestuel avec « presque aucun retard » basée sur des puces développées par ses soins.

Cette différence souligne les choix technologiques distincts qui définissent chaque appareil. Huawei serait en train de développer ses propres puces pour le casque Vision, tout comme Apple l’a fait en utilisant ses propres puces M2 et R1 à l’intérieur du Vision Pro.

Huawei a déjà surpris le monde en août dernier avec le lancement de la série Mate 60, intégrant son premier chip 5G depuis 2020. Malgré cela, le Vision Pro pourrait conserver une avance considérable en termes de performances.

Un prix plus alléchant

La fabrication des puces représente un défi majeur pour Huawei, en partie à cause des sanctions américaines qui empêchent l’obtention d’équipements essentiels pour la production de SoCs de pointe. Néanmoins, il se murmure que SMIC, le plus grand fondeur de Chine, pourrait produire des puces 5 de nm pour Huawei grâce à ses machines de lithographie ultraviolette profonde. Il se pourrait que Huawei soit à deux doigts d’intégrer ses propres puces dans son nouveau casque Vision.

La capacité de Huawei à rivaliser avec le Apple Vision Pro, en proposant un ordinateur spatial presque deux fois plus léger et potentiellement à moitié prix, pourrait bien captiver le marché. Avec un prix attendu autour de 1 750 dollars, si le Huawei Vision s’avère être au moins aussi performant que le produit d’Apple, Huawei pourrait bien changer la donne dans l’univers des ordinateurs spatiaux.

Apple aura une longueur d’avance en ce qui concerne l’expérience globale, grâce à son écosystème d’applications plus puissant et aux applications compatibles avec le Vision Pro qui sont actuellement en cours de développement. Huawei et tous les autres concurrents — Google, Samsung, etc — ont du pain sur la planche, c’est certain.