OpenAI veut défier Google avec un nouveau moteur de recherche

Après avoir dominé la course à l’IA générative avec ses chatbots et ses générateurs d’images, OpenAI s’attaque à Google sur son propre terrain, du moins selon une nouvelle fuite.

L’avènement de l’intelligence artificielle marque une révolution dans l’utilisation d’Internet, posant un défi potentiel à la domination de Google dans le marché de la recherche en ligne. OpenAI, la société derrière ChatGPT, est à l’avant-garde de cette transformation avec le développement d’un nouveau moteur de recherche Internet. Contrairement à l’approche actuelle de ChatGPT, qui analyse le Web pour fournir des réponses, ce nouveau projet promet une expérience de recherche plus conventionnelle.

Selon The Information, OpenAI travaille sur un « produit de recherche Web », qui pourrait s’aligner initialement avec Bing de Microsoft. Étant donné l’investissement significatif de Microsoft dans OpenAI, leur collaboration sur un produit menaçant la suprématie de Google n’est guère surprenante. Cependant, les détails spécifiques concernant ce produit de recherche restent limités à ce stade, laissant planer le doute sur sa forme finale — sera-t-il intégré à ChatGPT ou lancé comme un produit autonome ? Les abonnés de ChatGPT Plus ont déjà accès à une fonctionnalité « Browse with Bing », soulevant des questions sur la différence que cette nouveauté pourrait apporter.

Parallèlement, Perplexity se présente comme un autre moteur de recherche conversationnel, offrant une alternative à Google pour les recherches sur Internet. Avec l’évolution constante de l’IA, d’autres concurrents pourraient émerger, mais OpenAI, fort de ses capacités démontrées, du soutien de ses investisseurs majeurs et de sa collaboration étroite avec Microsoft, semble bien placé pour défier Google dans ce domaine. La question demeure quant à l’objectif final d’OpenAI avec ce projet.

OpenAI n’a pas encore confirmé officiellement son intention de lancer un outil de recherche capable de rivaliser avec le système de recherche éponyme de Google, leader sur le marché. Cependant, l’entreprise se prépare régulièrement à ce projet depuis plus d’un an.

Une vision floue, mais ambitieuse de l’IA

Google a également mis au point sa propre fonction de résumé de recherche, appelée Search Generative Experiences, qui vise à réimaginer le modèle de recherche d’informations sur l’Internet basé sur les URL. Une autre voie qui pourrait être encore plus ambitieuse serait que OpenAI lance son propre système d’indexation pour la recherche — mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un rapport préliminaire et que les plans pourraient changer à l’avenir.

Il reste à voir comment le produit de recherche Web secret d’OpenAI se présentera, mais il existe quelques exemples probables.