Windows 11 révolutionne la connectivité Wi-Fi avec les QR codes

La prochaine mise à jour de Windows 11, nommée 24H2, promet d’apporter son lot de nouveautés et d’améliorations significatives, dont certaines ont déjà suscité l’intérêt général grâce à la build Insider 26052.

Parmi les fonctionnalités les plus attendues, Microsoft a récemment dévoilé une innovation pratique pour la connectivité Wi-Fi sur Windows 11 : la possibilité de scanner des QR codes depuis la caméra pour se connecter facilement à un réseau Wi-Fi.

Cette fonctionnalité, baptisée « scan QR Code for Wi-Fi connectivity », permettra aux utilisateurs d’ouvrir simplement l’application Caméra pour rejoindre un réseau Wi-Fi. Il suffira de scanner le QR code du réseau Wi-Fi désiré, que certains appareils peuvent générer pour partager les détails d’une connexion Wi-Fi précédemment établie. Une fois le QR code détecté par la caméra de l’ordinateur, le scan s’effectuera automatiquement.

Après le scan réussi du QR code, l’ordinateur sous Windows 11 se connectera immédiatement au réseau et enregistrera le profil dans les paramètres. Cette fonction sera particulièrement utile pour les PC Windows 2-en-1 et les tablettes équipés de caméras arrière, mais elle devrait également fonctionner avec une caméra externe connectée à un PC de bureau ou la webcam frontale des ordinateurs portables.

Cette méthode de partage de réseau Wi-Fi par QR code est déjà bien connue des utilisateurs de smartphones Android. Bien que les utilisateurs d’iPhone puissent scanner des QR codes, ils ne peuvent pas les partager directement.

Une fonctionnalité connue sur Android

En plus de cette avancée en matière de connectivité Wi-Fi, la build Insider 26052 de Windows 11 a également introduit une fonctionnalité de Super Resolution AI, qui pourrait être intégrée dans la mise à jour 24 h 2. Cette mise à jour s’annonce majeure et est prévue pour la seconde moitié de 2024.

La capacité de se connecter facilement à des réseaux Wi-Fi via le scan de QR codes représente une avancée significative pour Windows 11, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive.