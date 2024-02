Le Tensor G4 de Google : plus qu’une puce, une vision pour le Pixel 9

Le Tensor G4 de Google : plus qu'une puce, une vision pour le Pixel 9

Dans le monde toujours en évolution de la technologie mobile, Google s’apprête à franchir une nouvelle étape avec le développement de son prochain chipset maison, le Tensor G4. Alors que le Pixel 9, probablement le premier smartphone à embarquer cette nouvelle puce, ne sortira que dans quelques mois, les spéculations et les fuites sur ses performances commencent déjà à circuler.

Récemment, des résultats de benchmarks préliminaires ont suscité des inquiétudes quant à la capacité du Tensor G4 à tenir ses promesses. Cependant, il est important de rappeler que le chipset est encore en cours de développement, rendant prématurées toutes conclusions définitives. Une lueur d’espoir nous vient de @OreXda, qui a partagé des informations suggérant que le Tensor G4 pourrait bien dépasser les attentes.

Tensor G4 : Based on Exynos 2400#CPU

– 1 x Cortex-X4 @ 3.1 GHz

– 3 x Cortex-A720 @ 2.6GHz

– 4 x Cortex-A520 @ 1.95GHz#GPU

– Mali-G715 pic.twitter.com/Vq9ukL5reD — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 9, 2024

Selon @OreXda, le Tensor G4 s’inspirerait du Exynos 2400 de Samsung, une puissante puce de 10 cœurs qui, sur certains points, surpasse le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Cependant, le Tensor G4 adopterait une configuration à 8 cœurs, incluant un Cortex X4 à 3.1 GHz, trois Cortex A720 à 2.6 GHz, et quatre Cortex A520 à 1.95 GHz, accompagnés du GPU Mali G715.

Cette architecture légèrement différente de celle du Exynos 2400 ne signifie pas pour autant un recul. Google prévoirait d’utiliser les dernières innovations d’ARM avec des vitesses d’horloge plus élevées, promettant ainsi des améliorations de performances notables par rapport au Tensor G3.

Le Tensor G4 devrait également bénéficier de la technologie de conditionnement au niveau de la tranche avec répartition (fan-out wafer-level packaging), analogue à celle utilisée par le Exynos 2400. Cette technique, contribuant à une meilleure dissipation de la chaleur, pourrait permettre au Pixel 9 d’offrir une expérience utilisateur plus fraîche et plus efficace.

Une technologie de pointe

Malgré des benchmarks initiaux peu flatteurs, le potentiel du Tensor G4 reste élevé. En s’appuyant sur le processus de fabrication en 4 nm de 3e génération de Samsung et en optimisant les dernières technologies de cœurs ARM, Google semble préparer le terrain pour que le Pixel 9 soit un appareil compétitif et innovant.

L’objectif de Google avec le Tensor G4 n’est pas nécessairement de surpasser tous les concurrents en termes de puissance brute, mais plutôt d’offrir une amélioration substantielle par rapport au G3, ce qui est essentiel pour l’évolution de la gamme Pixel.

En conclusion, bien qu’il soit trop tôt pour juger définitivement les capacités du Tensor G4, les informations actuelles suggèrent que Google est sur la bonne voie pour offrir une expérience améliorée avec le Pixel 9. Le futur de la gamme Pixel semble prometteur, avec un équilibre entre performances et innovations technologiques.