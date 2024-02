Honor et Gameloft : une alliance pour le futur du jeu sur écrans pliables

Dans un monde où l’innovation technologique ne cesse de redéfinir nos expériences quotidiennes, Honor et Gameloft viennent de franchir une nouvelle étape significative. Honor et Gameloft ont annoncé une collaboration visant à optimiser l’expérience de jeu sur le nouveau smartphone pliable, le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design. Cette initiative promet de transformer radicalement le gaming mobile pour les détenteurs de smartphones pliables.

Le premier jeu à bénéficier de cette optimisation n’est autre que Asphalt 9 : Legends, un choix judicieux étant donné sa popularité. Grâce à cette collaboration, le jeu fonctionnera désormais à 120 images par seconde en résolution native sur le Honor Magic V2, tirant pleinement parti de son large écran de 7,92 pouces. La modification du ratio d’aspect du jeu assure une utilisation optimale de l’espace d’affichage, offrant ainsi une expérience visuelle immersive et sans précédent aux joueurs.

La magie opère grâce à une refonte du processus de rendu des jeux mobiles, utilisant une technologie de remplacement des shaders et une reconstruction des textures physiques basée sur le GPU. L’intégration des capacités de rendu graphique des appareils pliables avec l’intelligence artificielle permet à Asphalt 9 : Legends d’offrir des visuels de haute fidélité et des temps de réponse ultra-rapides, spécialement adaptés à l’écran pliable pour une expérience à la fois visuelle et auditive immersive.

Bien que la technologie de remplacement des shaders reste encore à évaluer dans le cadre d’une utilisation réelle, la promesse d’une expérience de jeu optimisée suscite déjà un vif intérêt.

L’annonce officielle de cette optimisation est prévue plus tard ce mois-ci, probablement lors de l’événement MWC à Barcelone.

Pas encore disponible

Le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, bien qu’encore en attente de son prix officiel, est annoncé comme l’un des smartphones pliables les plus onéreux du marché. Cependant, la version standard du Honor Magic V2, plus accessible, mais toujours haut de gamme avec un prix avoisinant les 2 000 euros, offrira également cette expérience de jeu optimisée.

Le Honor Magic V2 est déjà disponible à l’échelle mondiale, proposé en versions pourpre et noir, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette collaboration entre Honor et Gameloft pourrait bien ouvrir la voie à d’autres jeux optimisés pour les écrans pliables, redéfinissant ainsi les standards du jeu mobile.