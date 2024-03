Grammarly anticipe l’ère de l’IA en optimisant son équipe

Dans un monde numérique en constante évolution, les outils d’aide à la rédaction comme Grammarly deviennent indispensables pour écrivains, étudiants et professionnels.

En offrant une plateforme capable de corriger erreurs grammaticales et fautes d’orthographe, Grammarly s’est imposé comme un incontournable. Sa version premium, à 12 euros par mois, promet non seulement de traquer le plagiat accidentel, mais aussi de fournir des suggestions de rédaction en temps réel, affinant le style et la structure des textes.

Cependant, l’avenir de la rédaction semble se tourner vers l’intelligence artificielle (IA), avec des prédictions annonçant que les robots générateurs de contenu pourraient un jour remplacer les auteurs humains.

Dans cette optique, Grammarly a annoncé la semaine dernière une réduction de son personnel de 230 employés, une décision stratégique visant à se concentrer sur « l’espace de travail habilité par l’IA de demain ». Selon l’entreprise, cette mesure est en phase avec sa vision d’offrir une assistance rédactionnelle responsable basée sur l’IA à un public global, touchant des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises.

Rahul Roy-Chowdhury, PDG de Grammarly, a partagé dans un mémo aux employés que l’accent serait désormais mis sur le renforcement des capacités techniques en IA et sur la restructuration de l’organisation pour favoriser une collaboration plus efficace. Cette réorientation nécessite une diversification des compétences et des savoir-faire au sein de l’équipe. Il a souligné que cette réduction d’effectifs ne visait pas à diminuer les coûts, mais à préparer Grammarly à intégrer pleinement l’IA dans ses services. Les employés concernés par ces licenciements bénéficieront d’un soutien financier et de services d’accompagnement vers un nouvel emploi, incluant des séances de coaching individuel et des revues de CV. De plus, ils pourront conserver leur ordinateur portable fourni par l’entreprise.

Résolument tourné vers l’IA

En regardant vers l’avenir, Grammarly mise résolument sur l’IA. Roy-Chowdhury voit dans l’IA une opportunité colossale pour chaque individu et entreprise désireux de tirer parti de cette technologie. Depuis près de quinze ans, Grammarly travaille à développer un produit qui aide quotidiennement des millions de personnes, rendant les équipes plus productives et étant déjà utilisé par les employés de 96 % des entreprises du Fortune 500. L’ambition est de continuer à enrichir son offre pour apporter encore plus de valeur à ses clients, en jouant un rôle de premier plan dans l’amélioration de l’espace de travail grâce à l’IA.

Pour les utilisateurs souhaitant installer Grammarly, l’application est disponible, tant sur iOS que sur Android, facilitant ainsi l’accès à une aide à la rédaction de pointe, peu importe le support utilisé.