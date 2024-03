Pkl par Apple : un nouveau langage de programmation pour révolutionner la configuration

Apple a récemment lancé Pkl, un nouveau langage de configuration open source, conçu pour simplifier la gestion des configurations, des tâches simples aux plus complexes, qu’elles soient ponctuelles ou répétitives. Dévoilé le 1er février 2024 en version 0.25, l’équipe derrière Pkl a offert un aperçu rapide de ce langage par un article sur le site de documentation de Pkl.

Contrairement aux langages de programmation traditionnels qui s’appuient sur des instructions impératives, Pkl est structuré autour d’une syntaxe clé-valeur analogue à JSON. Cette conception le spécialise dans la configuration, tout en proposant des fonctionnalités pratiques pour séduire les utilisateurs.

Dès son lancement, Pkl prend en charge les listes de propriétés JSON, XML et YAML, permettant de générer des fichiers de configuration statiques.

Pkl ambitionne d’être plus qu’un simple outil dans la chaîne de configuration. Quatre jours seulement après sa première publication, le langage propose déjà un support pour Java, Kotlin, Swift et Go, et d’autres langages populaires et plateformes pourraient être ajoutés à l’avenir. L’objectif d’Apple est de créer une solution de configuration polyglotte basée sur un unique langage de configuration.

Bien que très spécialisé, Apple semble croire fermement en le potentiel de Pkl. Son nom, à la fois mignon et facile à retenir, pourrait lui permettre de se démarquer, bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir s’il surpassera d’autres acronymes ou noms dans les recherches Google.

Le futur langage de configuration ?

La documentation de Pkl et l’interface de ligne de commande sont accessibles sur macOS, Linux, Alpine Linux et Java. Bien que la compatibilité avec Java assure le support multiplateforme, cela implique certaines limitations, comme la nécessité d’une runtime Java 8 (ou supérieure), un délai de démarrage notable et des performances réduites pour l’exécution de code Pkl complexe.

Apple introduit ainsi une solution créative aux défis de configuration, proposant une alternative intéressante aux langages de programmation et aux bibliothèques de configuration existants.