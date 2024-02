Le Xiaomi 14 Ultra promet des performances époustouflantes

Le monde de la téléphonie mobile est sur le point de vivre une nouvelle révolution avec l’annonce récente de Lei Jun, PDG et fondateur de Xiaomi, concernant le lancement mondial de la série Xiaomi 14. Prévu pour le 25 février 2024, cet événement promet de marquer les esprits, non seulement avec les Xiaomi 14 et 14 Pro mais aussi avec une version Ultra qui suscite déjà de vives attentes.

Selon des informations révélées par le célèbre Yogesh Brar sur X (anciennement Twitter), le Xiaomi 14 Ultra se démarque par des spécifications qui font rêver.

Xiaomi 14 Ultra – 6.73″ QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC

– Android 14, HyperOS

– 50MP 1″ (VA) + 50MP (UW) + 50MP 3.2X + 50MP 5X Tele

– 32MP selfie

– 5,300mAh (approx) battery

– 90W wired charging

– Leica optics

– IP68 rating

– inhouse chips Thoughts? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 9, 2024

Le smartphone serait équipé d’un quadruple capteur photo, dominé par un capteur principal de 50 mégapixels avec une lentille grand-angle de 1 pouce (probablement le Sony LYT-900), complété par trois autres capteurs de 50 mégapixels chacun : un ultra grand-angle, un téléobjectif avec un zoom de 3,2 X et un second téléobjectif offrant un zoom de 5X. Ces caractéristiques, associées à l’expertise optique de Leica, promettent des performances photographiques exceptionnelles.

Sous le capot, le Xiaomi 14 Ultra n’est pas moins impressionnant, avec le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4,0, et 16 Go de RAM LPDDR5X. Le système d’exploitation Android 14, couplé à la nouvelle interface HyperOS de Xiaomi, devrait offrir une expérience utilisateur fluide et innovante.

L’affichage n’est pas en reste, grâce à un écran LTPO AMOLED Quad HD+ de 6,73 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, promettant une clarté et une fluidité visuelles sans précédent. Quant à l’autonomie, elle serait assurée par une batterie de 5 300 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W, promettant des recharges éclairs.

Une vraie bête

Le Xiaomi 14 Ultra s’annonce donc comme une véritable bête de compétition dans l’arène des smartphones haut de gamme. Mais qu’en est-il du prix ? Avec de telles spécifications, on pourrait s’attendre à ce que Xiaomi positionne ce modèle dans la tranche haute du marché, tout en restant fidèle à sa politique de tarification compétitive.

Quelles sont vos attentes concernant le Xiaomi 14 Ultra, notamment en termes de prix ?