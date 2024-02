La future Lenovo Tab Plus : plus qu’une tablette, une révolution

La future Lenovo Tab Plus : plus qu'une tablette, une révolution

Alors que l’industrie de la tablette s’acharne à produire des appareils toujours plus fins, Lenovo semble prendre le contrepied de cette tendance. Une récente fuite révèle que la firme n’entend pas déroger à sa règle avec la sortie prochaine de sa Lenovo Tab Plus.

Selon des informations exclusives obtenues par Windows Report, des rendus de la Lenovo Tab Plus offrent un premier aperçu de ce qui pourrait bien être le successeur de la gamme Yoga Tab.

Malgré une épaisseur marquée, Lenovo aurait opté pour une esthétique renouvelée, avec un « menton » légèrement plus élégant que le cylindre des précédents modèles.

Ces rendus dépeignent une tablette aux angles arrondis, des côtés plats, et des bordures relativement fines. On y découvre également une caméra frontale centrée en haut, une caméra arrière, des haut-parleurs Dolby Atmos, des boutons de volume, un port USB-C, deux micros, et un emplacement pour carte SIM/SD.

Bien que les spécifications techniques restent encore un mystère, les images révèlent que la tablette pourrait être accompagnée d’accessoires tels qu’un cover, un clavier, et le Picasso Pen.

Le prix et la date de lancement du Lenovo Tab Plus sont encore inconnus, mais ces premiers détails laissent présager une approche intéressante de Lenovo face à la tendance actuelle vers la minceur extrême.

Pas encore d’informations officielles

Pour compléter cet article, il est important de mentionner que Lenovo n’a pas encore commenté officiellement ces fuites. Cependant, si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que la marque n’a jamais eu peur d’expérimenter avec la forme et la fonction de ses appareils. Le choix d’un design plus épais pourrait bien s’expliquer par des avantages ergonomiques ou l’intégration de fonctionnalités supplémentaires non visibles sur les rendus.

En attendant plus de détails, les fans et les observateurs de l’industrie resteront sûrement à l’affût de toute information officielle de Lenovo, qui pourrait venir confirmer ou infirmer ces premières impressions.