Nouvelle ère du Bloc-notes Windows 11 : découvrez Expliquer avec Copilot

Microsoft innove une fois de plus avec l’introduction de la fonctionnalité « Expliquer avec Copilot » dans l’application Bloc-notes de Windows 11, accompagnée d’améliorations dans l’outil de capture d’écran pour une annotation plus précise grâce à l’outil Capture.

Ces nouveautés, actuellement en phase de test auprès des utilisateurs du programme Windows Insider, promettent de rendre ces outils classiques encore plus utiles et interactifs.

La nouvelle option « Expliquer avec Copilot » dans l’application Bloc-notes est particulièrement intrigante. En sélectionnant du texte puis en choisissant cette fonction, un volet latéral Copilot apparaît, offrant un rapide résumé du contenu surligné.

Cette innovation, bien que surprenante pour un outil aussi simple que le Bloc-notes, se révèle particulièrement utile pour déchiffrer des fichiers LOG complexes ou des extraits de code, ainsi que pour la rédaction de fichiers Web directement dans l’application.

Par ailleurs, l’outil Capture de Windows 11 s’enrichit d’une fonctionnalité de « formes », permettant de dessiner des cercles, des flèches et des rectangles pour annoter les captures d’écran avec précision, une avancée notable par rapport à ses fonctions de dessin plus basiques. Cela représente un net progrès, d’autant plus que l’outil Capture d’écran et Croquis de Windows 10, qui proposait déjà un outil de formes, n’est pas intégré à Windows 11.

Uniquement pour les Insiders

Microsoft a également présenté la build 26052 en avant-première pour les Insiders, introduisant la possibilité de se connecter aux réseaux Wi-Fi en scannant un QR code avec la caméra. Cette build comprend également des ajustements pour Copilot, offrant une occasion unique aux utilisateurs des canaux Canary et Dev de passer d’un canal à l’autre, puisqu’ils partagent actuellement le même numéro de build.

Ces fonctionnalités, bien qu’elles ne soient pour l’instant accessibles qu’aux utilisateurs Windows 11 Insiders, seront déployées pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans une mise à jour future, soulignant l’engagement de Microsoft à innover continuellement et à enrichir l’expérience utilisateur de son système d’exploitation.