Vers un iPhone pliable : Apple relève le défi technologique

Apple, récemment sous les feux de la rampe avec le lancement du Vision Pro, ne délaisse pas pour autant l’idée de concevoir des iPhone et des iPad pliables.

L’avenir pliable d’Apple semble prendre forme, d’après les informations révélées par The Information, qui nous offrent un aperçu inédit des ambitions d’Apple en matière de dispositifs pliables. Selon une source fiable, Apple travaillerait activement sur au moins deux prototypes d’iPhone pliables, inspirés par le design à clapet du Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Ces projets en sont encore à leurs prémices, et Apple fait face à de multiples défis techniques. Les ingénieurs s’efforcent de démêler les complexités de la technologie pliable, un domaine où même les pionniers tels que Samsung et Motorola rencontrent encore des difficultés.

L’une des ambitions d’Apple serait de développer un iPhone pliable s’ouvrant vers l’extérieur. Toutefois, ce concept soulève des préoccupations quant à la durabilité de l’appareil, un aspect crucial pour les consommateurs.

Les designers d’Apple aspirent à créer un smartphone pliable dont chaque moitié serait aussi fine qu’un iPhone classique, afin de ne pas augmenter l’épaisseur une fois plié. Cette ambition se heurte toutefois à des contraintes liées à la batterie et à l’écran.

La question de l’utilité d’un iPhone pliable est également au cœur des réflexions des designers d’Apple, qui peinent à identifier des fonctionnalités distinctives qui rendraient un tel dispositif irrésistible pour les acheteurs. Le coût constitue une autre barrière, les téléphones pliables étant généralement vendus à des prix élevés.

Apple serait en discussion avec un fabricant asiatique pour la production de composants destinés à deux modèles d’iPhone pliables.

Prêt pour 2026 ?

Si les obstacles techniques sont surmontés, le lancement d’un iPhone pliable pourrait avoir lieu au plus tôt en 2026, aucune planification de production de masse n’étant prévue pour cette année ou la suivante. Avant cela, un iPad pliable pourrait voir le jour, sa fabrication présentant moins de défis que celle d’un smartphone pliable. Pour un iPad, les préoccupations relatives à la minceur de l’appareil ou à sa résistance aux chutes seraient moins pressantes.

Néanmoins, même un iPad pliable devra surmonter les problèmes inhérents à la technologie pliable, comme la présence d’un pli au milieu de l’écran après de nombreux repliages. Apple souhaite également garantir que l’écran se déploie parfaitement à plat, sans bosse ni déformation au centre.

Ces informations soulignent l’intérêt croissant d’Apple pour les technologies pliables, malgré les défis techniques et conceptuels à relever. Le potentiel lancement d’appareils pliables par Apple pourrait marquer un tournant significatif dans l’évolution du marché des smartphones et des tablettes, en introduisant de nouvelles normes en matière de design, de fonctionnalité et de durabilité.