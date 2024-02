Lancement très attendu du Huawei Pocket S2 : l’art de la technologie pliable

Le monde des smartphones pliables est sur le point de s’enrichir d’un nouveau membre avec l’arrivée prochaine du Huawei Pocket S2, successeur du très apprécié Pocket S de 2022, connu pour être le smartphone pliable le plus abordable de son époque.

Les informations sur ce nouveau modèle commencent à filtrer, promettant de conserver l’essence de son prédécesseur tout en apportant quelques améliorations notables.

Selon les révélations d’un expert en fuites, Digital Chat Station, sur le site de microblogging chinois Weibo, le Pocket S2 devrait reprendre la plupart des éléments de design du modèle original. Cela signifie que, si ces informations se confirment, le Pocket S2 pourrait arborer une configuration triple caméra à l’arrière, disposée dans deux modules circulaires, avec un panneau externe intégré à l’un de ces modules.

Le Pocket S2 pourrait également être décliné dans une édition spéciale « Art » proposée dans une option de couleur grise avec un dos en verre, et potentiellement une version pourpre dotée d’un dos en cuir. Sous le capot, le smartphone serait équipé du chipset Kirin 9000 s, introduisant la connectivité 5G. Une batterie de 4 520 mAh, prenant en charge la charge rapide filaire de 66 W, serait également de la partie.

Un nouveau challenger à Samsung

Le Pocket S original avait marqué les esprits en 2022, proposé à 830 euros pour le modèle de base avec 128 Go de stockage. Il était équipé d’un écran OLED magnifique offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 000 mAh, un capteur photo principal de 40 mégapixels épaulé par un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et 8 Go de RAM. Son principal compromis était le processeur Qualcomm Snapdragon 778G, qui ne supportait pas la 5G.

Cette prochaine génération semble prête à combler certaines lacunes de son prédécesseur, notamment en termes de connectivité et de capacité de la batterie, promettant ainsi de renforcer la présence de Huawei sur le marché des smartphones pliables.