Sonos annonce le lancement d’un nouveau produit dans une catégorie inédite cet été

Sonos a annoncé lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2024 qu’elle annoncerait et lancerait un nouveau produit dans une nouvelle catégorie au cours du troisième trimestre. Bien que le PDG Patrick Spence n’ait pas donné plus de détails sur ce nouveau produit, il est largement attendu qu’il s’agisse de casques audio.

Le troisième trimestre de Sonos s’étend de juillet à la fin septembre. La société avait précédemment indiqué que le nouveau produit serait lancé dans la seconde moitié de l’exercice fiscal, et l’annonce d’aujourd’hui précise cette période pour la fin de l’été.

« Avec un solide premier trimestre derrière nous, nous concentrons maintenant toute notre attention sur le lancement de notre produit très attendu », a déclaré Spence. Sonos prévoit d’étendre sa distribution à « quelques partenaires de distribution clés pour élargir notre portée et attirer de nouveaux foyers ».

Spence a ajouté lors de la conférence sur les résultats : « Nous sommes à quelques mois de l’annonce de notre nouveau produit très attendu dans une catégorie valant plusieurs milliards de dollars, qui sera la première étape majeure de notre cycle de produits pluriannuel. Toute notre attention est dédiée à l’exécution réussie de notre plan et à positionner notre entreprise pour un retour à la croissance du chiffre d’affaires et du résultat net. De grandes choses se passent ici à Sonos et le meilleur reste à venir ».

D’après les informations disponibles, Sonos prévoit donc de lancer son tout premier casque audio supra-auriculaire. Ce casque, dont le prix devrait se situer entre 400 et 500 dollars, promet d’améliorer l’expérience d’écoute grâce à une synchronisation fluide avec les autres dispositifs Sonos présents dans le foyer. L’intégration de Sonos Voice Control, axée principalement sur les commandes musicales, est l’une des caractéristiques notables de ces nouveaux casques

Une augmentation des revenus

Quel que soit le nouveau produit, Sonos aura du nouveau matériel en rayon à temps pour la période des achats des fêtes de fin d’année 2024.

Spence a exprimé lors de l’appel que toute l’entreprise est « très excitée à l’idée de se lancer » dans ce nouvel espace produit. « Lorsque nous pensons à une nouvelle catégorie qui est nouvelle pour nous, c’est une opportunité entière. Nous l’abordons avec le type d’énergie, d’excitation et de prudence en matière d’investissements que nous avons toujours ». Les introductions de nouveaux produits prévues pour 2024 devraient générer 100 millions de dollars de revenus, selon Sonos.

Bien que les plans exacts de Sonos pour les nouveaux produits restent majoritairement sous le voile du secret, ces développements indiquent une stratégie ambitieuse de diversification et d’innovation. Les consommateurs et les fans de Sonos peuvent donc s’attendre à une année 2024 passionnante, avec l’introduction de produits susceptibles de redéfinir l’expérience audio à domicile et en déplacement.