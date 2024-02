iPhone 16 et 16 Plus : nouvelle ère de caméras verticales

Les précédentes rumeurs annonçaient pour les modèles non-Pro de l’iPhone 16 un nouveau design pour les caméras arrière, remplaçant les deux objectifs diagonaux par deux objectifs verticaux à l’arrière des smartphones.

À l’époque, on pensait qu’Apple effectuait ce changement pour que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus puissent enregistrer des vidéos spatiales qui seraient lues en 3D sur le Vision Pro. Actuellement, seuls l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max peuvent enregistrer des vidéos spatiales.

Selon MacRumors, le dernier prototype testé pour les modèles non-Pro de l’iPhone 16 montre deux lentilles arrière, l’une au-dessus de l’autre, à l’intérieur d’une bosse de caméra en forme de pilule. Il y aura une lentille grand-angle et une lentille ultra grand-angle. Les derniers modèles d’iPhone à inclure deux caméras montées verticalement à l’arrière étaient l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

La différence entre le prototype actuel et les modèles d’iPhone de base de 2020 est que la bosse de la caméra arrière sur ces derniers était beaucoup plus grande que la bosse en forme de pilule utilisée sur le prototype. En réalité, la bosse de la caméra arrière utilisée sur le prototype actuel de l’iPhone 16 non-Pro ressemble à la caméra arrière utilisée sur l’iPhone X.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee, … pic.twitter.com/uUJjMVikK9

—Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024