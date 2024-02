L’iPhone 16 : une touche de professionnalisme avec un bouton de capture

Avec la sortie récente du Galaxy S24, l’attention se tourne désormais vers le prochain grand lancement de smartphone, l’iPhone 16. Une des principales nouveautés attendues cette année est l’introduction d’un nouveau bouton de capture pour prendre des photos et des vidéos dans la série d’iPhone 16.

Et selon une nouvelle fuite, cette caractéristique pourrait apporter des fonctionnalités dignes d’un appareil photo numérique à la gamme Apple de 2024.

D’après une rumeur émanant d’un utilisateur de Weibo, Instant Digital, et repérée par MacRumors, le bouton de capture de l’iPhone 16 serait capable de détecter différents niveaux de pression, à l’instar des boutons de déclenchement à deux étages des appareils photo numériques et des caméras sans miroir. Un appui à mi-chemin permettrait à l’iPhone 16 d’ajuster le focus souhaité, tandis qu’une pression complète déclencherait la prise de la photo, offrant ainsi le temps nécessaire pour des ajustements et évitant des images floues.

Bien que cette fonctionnalité soit déjà présente sur certains smartphones Xperia, Lumia et HTC, Apple cherche à l’intégrer différemment, probablement pour renforcer l’accent mis sur la photographie avec l’iPhone 16 et se distinguer dans un marché de plus en plus compétitif.

La question se pose : pourquoi Apple ajouterait-il un système de déclenchement en deux phases basé sur un bouton alors que la même fonction peut être obtenue en appuyant sur l’écran ? La réponse réside probablement dans l’intention d’Apple d’offrir un bouton de capture dédié, permettant de prendre des photos rapidement et efficacement. Contrairement au bouton d’action de l’iPhone 15 Pro, qui peut être programmé pour lancer l’appareil photo, mais mal placé pour une utilisation horizontale, le nouveau bouton éviterait de couvrir l’objectif avec le pouce.

Pas une révolution, mais un ajout bienvenu

Ce nouveau bouton pourrait ne pas sembler révolutionnaire pour le photographe occasionnel, mais il pourrait constituer une amélioration significative pour les photographes sérieux, soulignant l’importance de la photographie pour l’iPhone 16. En dépit de la position de l’iPhone 15 Pro parmi les meilleurs photophones de 2024, Apple cherche à se différencier davantage avec des innovations telles que le bouton de capture.

Situé sur le côté inférieur droit de l’iPhone 16, le bouton de capture pourrait être mécanique ou capacitif, avec des avis partagés sur sa nature exacte. Une fonctionnalité supplémentaire permettrait de zoomer en avant et en arrière en glissant le doigt sur le bouton.

L’iPhone 16 ne devrait pas représenter une mise à jour majeure par rapport à l’iPhone 15, mais le bouton de capture et iOS 18 seront parmi ses principaux atouts.